【濠賭股】 澳門新賭牌揭盅 6博企獲續牌10年 濠賭股逆市強勢

澳門賭牌揭盅，新競爭者馬來西亞雲頂集團同系公司GMM未獲發賭牌，而現有6間「博企」均獲續牌，但年期由20年減半至10年。多間大行隨即唱好濠賭股，主要是賭牌結果公布可消除行業前景的不確定性。消息刺激濠賭股全綫逆市升，其中，兩大藍籌股以金沙中國（01928）表現最好，一度升近一成，高見19元，收報18.8元，仍大升8.4%；銀河娛樂（00027）則表現反覆，中午一度倒跌，收報43.05元，僅升0.5%。

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其餘4隻濠賭股中，永利澳門（01128）升幅最多，收報5.02元，大升15.1%；緊隨其後的美高梅中國（02282）亦大升13%，報4.76元。新濠國際（00200）及（00880）分別升8.2%及7%。

澳門政府上周六（26日）公布未來10年賭牌競投結果，可於明年1月1日起計未來10年進行特許經營，而標書評分最高為美高梅中國（02282），GMM標書評分則排名最後，因此挑戰賭牌失敗。獲續牌的6間「博企」都發聲明，強調看好澳門及行業前景。

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記者：郭秀慧