【MCRA】信貸資料平台運作　諾華誠信、壹賬通金融科技及環聯正式獲選信貸資料服務機構

香港銀行公會、香港有限制牌照銀行及接受存款公司公會及香港持牌放債人公會（統稱「行業公會」）公布，「信貸資料平台」 （Credit Reference Platform, CRP）經已完成系統測試，於今日（28日）正式開始運作。三家正式獲選為「多家個人信貸資料服務機構（MCRA）模式」下的信貸資料服務機構，分別為諾華誠信、壹賬通金融科技及環聯信貸資料服務。

新信貸資料平台以創新技術確保資料安全在 MCRA 模式下，所有信貸提供者均需連接至CRP。CRP利用分布式分類賬技術（DLT）、大數據架構和應用程式介面等最新技術，讓參與的信貸提供者（如銀行及放債人）和個人信貸資料服務機構能夠在一個通用及可靠的平台，以加密形式傳輸個人信貸資料，加強數據保護。CRP的中央資料庫設於香港，獲選的信貸資料服務機構不得將個人信貸資料轉移至香港境外儲存和處理。

行業公會：MCRA可加強保護個人信貸資料

行業公會表示，全球多個市場均採用 MCRA 模式，本港引入 MCRA 模式不單能促進公平的競爭環境，更可加強對個人信貸資料服務提供者的管治，以及對個人信貸資料的保護，促進信貸提供者及個人信貸資料服務機構在一個通用及可靠的平台上交換數據，長遠提高行業效益及服務靈活性。3家信貸資料服務機構正式獲選諾華誠信、壹賬通金融科技及環聯信貸資料服務已通過深入及全面的系統測試，並已獲得由獨立第三方顧問撰寫的考核報告，確認它們達到資訊安全、 系統管理和數據管理等方面的嚴格要求。行業公會已與各家獲選的信貸資料服務機構簽訂服務協議，其中列明了有關服務的基本框架和標準水平。

香港銀行公會表示：「通過引入 MCRA 模式，行業公會期望為市場提供更安全可靠的個人信貸資料服務，促進公平的競爭環境，推動香港的金融科技發展。我們非常重視個人資料的使用和保障，成立了專責小組加強對消費者的保障，以及對個人信貸資料服務機構的監察。我們相信 MCRA 模式的啟動，將是本港個人信貸資料服務發展的重大里程碑。」

個人信貸資料在通過 CRP 傳輸或儲存前須按國際標準加密

MCRA 模式由行業公會在金管局支持下建立，旨在促進個人信貸資料服務行業的良性競爭，提升服務水平，並減低市場因欠缺競爭而衍生的營運和單點失誤風險。 對消費者而言， MCRA 模式可加強對獲選信貸資料服務機構查閱和使用資料的規管，具有更嚴格的資料保安守則，並透過制定《MCRA 模式實務守則》，規定獲選信貸資料服務機 構和認可會員在企業管治、內部監控，以及個人資料的使用和保障等方面，須遵守的標準和要求。相關《守則》已獲金管局認可並由 MCRA 用戶小組執行。所有個人信貸資料在通過 CRP 傳輸或儲存之前，均須按照國際加密標準進行加密。

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編輯：胡學能