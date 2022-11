【世界盃2022】卡塔爾球迷曬德國球員照 反擊德國上場賽前掩口

德國隊在上場對陣日本的賽事前,集體掩口拍攝團體照,抗議不被允許戴彩虹臂章。卡塔爾球迷在周日(27日)的比賽中,集體高舉已退出德國國家隊的中場奧斯爾的照片,反擊德國上場的行動。

部分卡塔爾球迷在周日德國對西班牙的E組次輪小組賽中,一同高舉2014年德國世界盃奪冠主力﹑前阿仙奴球星奧斯爾(Mesut Ozil)的照片,反擊德國早前在首輪賽事前集體掩口抗議的舉動。

德國在2018年世界盃小組賽出局,土耳其裔的奧斯爾成為德國球迷的主要批評對象。其時奧斯爾指摘德國足總﹑球迷及媒體種族歧視,攻擊全因自己的土耳其裔身份,並留下一句,

「當贏球時我是德國人,落敗我便是移民。」

(I am German when we win, but I am an immigrant when we lose)