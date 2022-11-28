【世界盃2022】卡塔爾球迷曬德國球員照 反擊德國上場賽前掩口

德國隊在上場對陣日本的賽事前，集體掩口拍攝團體照，抗議不被允許戴彩虹臂章。卡塔爾球迷在周日（27日）的比賽中，集體高舉已退出德國國家隊的中場奧斯爾的照片，反擊德國上場的行動。

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部分卡塔爾球迷在周日德國對西班牙的E組次輪小組賽中，一同高舉2014年德國世界盃奪冠主力﹑前阿仙奴球星奧斯爾（Mesut Ozil）的照片，反擊德國早前在首輪賽事前集體掩口抗議的舉動。

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A Qatari fan is walking around the Spain-Germany game with a poster of Mesut Özil whilst covering his mouth. pic.twitter.com/eaWA7O3N4p — Back Again W/Troopz Podcast (@backagain) November 27, 2022

德國在2018年世界盃小組賽出局，土耳其裔的奧斯爾成為德國球迷的主要批評對象。其時奧斯爾指摘德國足總﹑球迷及媒體種族歧視，攻擊全因自己的土耳其裔身份，並留下一句，

「當贏球時我是德國人，落敗我便是移民。」

（I am German when we win, but I am an immigrant when we lose）

奧斯爾其後退出德國國家隊，並遠離歐洲主流聯賽，並於2021年改投土耳其聯賽，現時效力當地球會伊斯坦堡巴沙克舒希（Istanbul Basaksehir）。卡塔爾球迷舉起奧斯爾的照片明顯是諷刺德國偽善。

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責任編輯：吳漢培