【收購Twitter】Elon Musk指Twitter新用戶量達「歷史最高水平」 每日增加超過200萬新用戶

早前twitter因Elon Musk收購一案而鬧得沸沸揚揚，而在正式入主Twitter一個月後，Elon Musk早前分享了一系列簡報，詳細介紹了 Twitter 的現狀和他對平台的願景，同時他亦宣佈平台的新用戶註冊量已經達到了「歷史最高水平」。

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根據Elon Musk列出的數字，Twitter在截止到11月16日的7天中，每日都會增加超過200萬新用戶，Musk稱這一成績比2021年同時期增長了66%。此外，Elon Musk亦透露 Twitter的使用者活躍分鐘數也創下了歷史新高。同時期內用戶平均每天的活躍時間接近80億分鐘，較一年前增加了 30%。

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然而在簡報當中Elon Musk並分享投資者最為關心的Twitter財務狀況，早前Elon Musk本人曾自己提過Twitter有破產可能，自其接手以來，平台前 100 的廣告主中據稱有半數已經撤退，雖然Elon Musk聲稱自己擁有讓Twitter在12至18個月內月活躍用戶數破 10 億的方法，但仍然無法打消投資者對Twitter的疑慮。

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記者：鄭日棱