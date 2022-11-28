【Good Food,Good Mood@iM網欄】奇怪！為何仍未摘星呢？ 藏身大館的過江龍Sushi Zo

說實話，我對壽司Omakase的興趣大不如前，原因是中伏次數有點多，一些被受追捧的，價格高昂、訂位受氣之餘，水準其實不外如是。今晚到位於大館的Sushi Zo作客，稍稍有點期待，不是我雙標，亦不盡是因為它是曼谷、紐約及洛衫磯的星級餐廳，無他，連我那位擁有超級味蕾、吃盡全球美食的老闆也稱讚它為「近期最喜愛的日本餐廳之一」，將期待值提高正常不過！

先喝矜貴的松茸湯，菌香撲鼻，原汁原味的呷了一口便可加點日本柑橘果汁，清新度瞬間提升。

刺身分別是鯛魚及吞拿魚；前者捲著北海道海膽，鮮上加鮮；後者紅彤彤一片，口感軟滑。

碩大肉厚的帶子，以清香惹味的芝麻麵豉醬墊底，襯托出帶子的海洋氣息。

日本松葉蟹肉，廚師不惜工本地混入大量蟹膏，剔透的啫喱由松葉蟹殼製成，鮮甜之餘又因加入鰹魚及香醋而添上微酸及獨特香氣，好吃極了。

用鰤魚製作江戶前壽司，肉質甜美幼滑，油脂豐腴。

鰆魚經櫻花木燻製，上面是熟成三個月的洋蔥醬，煙燻香氣濃郁。

車海老壽司雖然是熟食，但並不比刺身遜色，大大隻肉厚彈牙兼爽甜，好吃！

烤太刀魚，因為油份足而擁有滑溜肉質，一旁是日本大根蓉，因加了唐辛子而帶些微辣，味道層次豐富。

我朝思暮想的鮟鱇魚肝，用米餅製成的撻底盛載，經醬油醃漬，口感綿密滑順，味道香醇無比，不愧是「海中鵝肝」！

鮮甜的牡丹蝦刺身，以牡丹蝦製作醬汁，再附有牡丹蝦籽及柚子清香。

吞拿魚臉頰，油脂充沛，名副其實的入口即溶，配搭時令白松露及北海道馬糞海膽，連醬油也由海膽製成，雖然以本傷人，但確實好吃！

中拖羅壽司，魚油比例恰到好處，沒有大拖羅的油膩，卻是足夠的嫩滑。

油份比較重的赤鯥魚，入口即溶，日本酢橘為它帶來適當的酸度及清香，平衡了原本的膩感。

千葉縣的鮮鮑魚，先慢煮後蒸熟，口感軟腍，再用鮑魚肝及麵豉製成芡汁，進一步帶出鮑魚鮮味。

馬糞海膽再度出場，底部墊了壽司飯，頂部以魚子醬點綴，又是矜貴之作。

吞拿魚蓉充滿整件手卷，中間的蘿蔔粒爽脆，與滑溜的拖羅蓉形成鮮明對比，紫蘇香味突出，有畫龍點睛之效。

到甜品環節，先吃日本富有柿，再吃焦糖燉蛋及栗子紅豆糯米滋，最後吃芝麻雪糕，圓滿收官。

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