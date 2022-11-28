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海濱花園兩房降至474萬售 重回2017年水平

股樓投資 17:16 2022/11/28

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中原地產李建華表示，樓價今年顯著下跌，部份買家認為機會難逢，趁機入市，低價盤不乏承接。荃灣海濱花園2座高層E室，實用面積419平方呎，兩房間隔。單位今年6月開價600萬元，最近減至500萬元。業主見睇樓客雖然多，但有還價的極少，近日見難得有實客洽購，被誠意打動，一口氣大減26萬元，將單位以474萬元沽出，實用呎價11,313元，造價較上月同類高層戶低價成交再低8萬，回到2017年水平。

李建華表示，買家為上車客，受預算所限，入市選擇不多，見上址高層開揚，向南方向佳，難得業主肯擴大減價，見價錢合預算，立即拍板承接。原業主則於2008年2月以150萬元買入單位，持貨14年轉售，帳面仍可獲利324萬元，升值2.2倍。李建華指，海濱花園本月錄得8宗成交，平均實用呎價約1萬元，上述成交暫時屬唯一兩房成交。

延伸閲讀【有相睇】黃埔花園兩房新裝修戶647萬售 累減113萬獲上車客承接【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

二手市場 海濱花園 荃灣 中原地產

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