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【人民幣國際化】任志剛：人民幣國際化是為保障自己

宏觀解讀 16:27 2022/11/28

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【人幣國際化】任志剛：人民幣國際化可保障自己

行政會議成員、金管局前總裁任志剛接受本地電視台訪問時稱，中美之間不可以完全脫鈎，而人民幣國際化的目的並非取代美元，亦非要與美國抗衡，而是保障自己。任志剛笑言，若在中美貿易戰「被人砌得好辛苦」的時候，也能繼續進行國際金融活動。

「如果需要承擔貨幣風險，他或許願意選擇人民幣而不是港元。」

任志剛指出，人民幣國際化在港發展已超過20年，現在是時候「踏前一步」，吸引更多投資者以人民幣買股票。他補充，目前港交所增設人民幣股票交易櫃枱，屬於重要國際化的進程之一。任志剛表示，如果海外投資者欲購買中概股，要冒貨幣風險的話，或會選擇人民幣而不選擇港元。

加密貨幣平台破產或引暗湧

至於加密平台FTX破產引致的動蕩，任志剛認爲，現階段難以評估加密貨幣、虛擬資產涉足美國銀行體系「有幾深」。他認爲，若資產價值突然煙消雲散，將難以預料對於銀行體系的影響程度。

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編輯：伍鍵文

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