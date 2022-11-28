【著數優惠】杏花新城35周年「運動折」 多個運動潮牌用品低至1折 單一消費滿800元可獲100元優惠券

杏花新城今年迎來35周年，特意推出「杏花新城35周年運動折」，由12月4日至12月24日，一連3個星期分階段推出多個商戶期間限定優惠，場內運動品牌激減低至1折，當中包括Nike、adidas、Timberland、PUMA、New Balance、2XU、Palladium & K-Swiss等多個運動潮牌，運動服飾、波鞋、背囊、訓練及治療用品應有盡有。此外，MTR Mobile 用戶更可於運動用品商戶消費滿200元享8倍MTR分，另於運動用品商戶單一消費滿800元，更可獲賞100元商場運動用品電子優惠券

【青姐話】上落市炒波幅 贏就谷輸就縮

「杏花新城35周年運動折」聯同多個人氣運動品牌推出「毎周限定優惠」，當中包括Nike提供折上折優惠，購買斷碼鞋款除享店內基本折扣外，更可額外專享85折優惠，12月11日當日更設限時優惠，消費滿688元額外再9折、adidas指定貨品4件半價、New Balance指定男女裝鞋款低至24折、K-Swiss時尚波鞋低至半價發售、ATMOS x eyeye日韓品牌聯乘T恤激賞價49元（原價510元）、專業運動品牌2XU女裝壓力上衣以勁減價99元發售（原價630元）以及150元入手原價740元的2XU男裝三項鐵人壓力背心等。

多個人氣品牌推出限量激減貨品，包括le coq sportif女裝3色長袖上衣以及le coq sportif男裝短袖T恤，原價280元，現只需98元，再配上流行感十足的PUMA腰包（黑色/卡奇色），不論是繫腰或斜揹都充滿個人風格。此外，Bodycare 5色練力帶以及由芬蘭製造、有效舒緩肌肉不適的冷凍治療膏，快閃價低至35元，每人限購一件。

秋高氣爽，是進行各類戶外活動的最佳時間。山系男可選擇Timberland男裝防潑水EK+工裝外套配上品牌經典防水靴以及容量極大的PUMA精選背包，功能性與流行元素兼備。至於山系女可以33折入手NIKKO女裝羽絨探索者超輕外套，搭配New Balance女裝運動鞋和PUMA時尚水桶袋，行山打卡一流。

想輕鬆搭配出休閒情侶裝，PUMA精選衛衣套裝組合是你的不二之選，配上百搭K-Swiss 男女裝時尚休閒鞋，服裝舒適同時盡顯個性。另外，想低調放閃的你也可選擇New Balance男女運動鞋或K-Swiss男女時尚運動鞋，輕易駕馭運動風情侶裝。

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除周年運動折外，杏花新城由2022年12月4日至2023年1月2日期間，將呈獻一系列杏花新城35周年 x 聖誕推廣活動，當中包括12月11日的「杏」運即抽即賞大抽獎。MTR Mobile 會員只要抽獎活動當日在杏花新城任何商戶單一消費滿100元，即可參加即抽即中獎，有機會獲得豐富獎品包括：iPhone 14 Pro (128GB) 、Galaxy Z Flip4 (256GB) 、Apple Watch series 8、一人獨享35萬MTR Mobile分等等。MTR Mobile 用戶更可於運動用品商戶消費滿$200享8倍MTR分；於運動用品商戶單一消費滿800元，更可獲賞100元商場運動用品電子優惠券。

其他精彩節目包括音樂表演、雜耍、小丑扭氣球、魔術表演等，為聖誕添上歡欣熱鬧的節日氣氛。另外於平安夜（12月24日）至Boxing day （12月26日）期間，多個表演團體將在杏花新城神秘現身進行快閃表演，勢必為市民帶來最驚喜聖誕節。



「杏」運即抽即賞大抽獎

日期：2022年12月11日 （星期日） 時間：早上11時至下午8時 地點：杏花新城 2/F展覽場地（Starbucks側） 活動詳情：MTR Mobile 會員在活動當日於杏花新城任何商戶單一消費滿100元，憑即日商戶收據可到抽獎攤位開放時間內完成指定遊戲，即可參加抽獎一次。參加者當日可無限次憑合資格收據參加抽獎，每人每次有最多5次抽獎機會。 活動受條款及細則約束。

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責任編輯：嚴浩文