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【盈豐之道】中港股市2023年有望修復

股市 16:30 2022/11/28

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隨着美國中期選舉結束，共和黨在眾議院取得輕微的大多數議席，預計未來兩年可以制衡拜登政府一些大派福利的政策，對投資市場來說遂是一個變好的訊號。

再加上近幾星期的經濟數據都顯示通脹有逐步回落的跡象，10月份的核心通脹升幅從9月份的6.6%下降至6.3%，縱使離聯儲局的2%目標仍有很大的距離，但仍能看到從高位回落的趨勢，再者一些領先指標數據都顯示經濟增長正逐步放緩，預計能幫助通脹數字逐漸回落，加上美國第三季公司業績優於預期，預計美股全年每股盈利仍有接近6%增長，而明年和2024年則預計有5%和9%的增長。故此我們認為美股在短期內，仍然是上落市格局的。

短期而言，價值型的股份和現金流強勁的公司，例如健康護理板塊會稍為佔優，而金融板塊則受惠於淨息差的增加，和股份回購等消息支持。同時美國未來一段時間都應該投放更多資源於基建，因美國很多基建設施都需要翻新和維修，故此這些板塊應可以繼續受惠。

至於在中港股票方面，在二十大會議之後，外資差不多將他們在中國股票持倉減至近10年低位，導致中國公司在摩根士丹利新興市場市數的佔比從2020年10月份的43%下跌至27%，相反印度的佔比卻從8%，上升一倍至16%。所以過去兩年，中港股市不但跑輸美國股票指數，在新興市場股票指數中，也大幅跑輸印度，但我們認為這個情況有可能在2023年度有所改變。

首先，我們見到美國通脹有機會見頂，加息步伐放緩，從而令到美元強勢告一段落，有利新興市場股市包括中港表現；經過二十大人事報局塵埃落定，聚焦穩定經濟措施會出台，最近公布中國放寬防疫政策，和擴大民營企業債券融資支援工具，都是一些針對性措施，穩定人們對房地產的信心；在中美對地緣政治的表態都顯示大家都更聚焦經濟發展，在G20峰會後，大家會有進一步溝通，預計都可以幫助明年中港股市修復部分過去兩年跑輸其他股市的表現。

【石Sir一周前瞻及異動股】友邦保險、中國神華、永利澳門

撰文 : 甄俊傑 瑞士盈豐銀行董事總經理兼投資策略主管

欄名 : 盈豐之道

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