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【Cyber Monday】安盛投資料美國感恩節旺季銷售額按年增7.5%

Hot Talk 16:09 2022/11/28

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【網絡星期一】安盛投資Jeremy Gleeson：料感恩節假銷售額按年增7.5%

美國感恩節旺季零售旺季開鑼，繼上周「黑色星期五」，今日緊接是「網絡星期一（Cyber Monday）」。安盛投資估算，美國整個假期旺季銷售名義金額可按年增7.5%，並料55%交易額來自網購和郵購，佔約2550億美元。

安盛投資股票投資組合經理Jeremy Gleeson認為，即使生活成本上漲，供應商受壓於供應鏈緊張、成本上漲及消費者需求下降，電商在全球數碼化下仍保持長遠增長。

該行預計，環球電商全年銷售按年增12%至5.5萬億美元，2023年再按年增近13%至6.2萬億美元。

安盛投資指出，在新冠疫情、科技進步及成本上漲下，消費者已轉至網上消費，當中58%網絡使用者有每周網上消費習慣，反映即使生活成本影響消費力及營運，消費者習慣結構性改變，可帶動電商增長。

【石Sir一周前瞻及異動股】友邦保險、中國神華、永利澳門

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記者：宋佩恩

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