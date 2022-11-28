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【職場調查】調查指98%受訪僱主滿意學士畢業生表現 整體工作評分3.74分 屬歷年調查中最高

理財智慧 17:37 2022/11/28

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教育局委託的一項問卷調查今日（十一月二十八日）發表報告結果，調查範圍涵蓋二○一九年經本地評審公帑資助及自資學士學位及副學位課程的畢業生。整體而言，約98%的受訪僱主滿意學士學位畢業生的工作表現，其中約78%的僱主更表示頗滿意或非常滿意。另外，約97%的受訪僱主滿意副學位畢業生的工作表現，其中約68%的僱主更表示頗滿意或非常滿意。

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問卷主要收集僱主對畢業生在九個範疇表現的意見，分別為語文能力（中文及英文）、數字運用能力、資訊科技知識、分析及解決問題能力、工作態度、人際技巧、管理技巧、工作所需的專業知識，以及時事知識和自學能力。調查結果顯示，僱主認為在這九個範疇中，工作態度最為重要。

報告指2019年學士學位畢業生他們在所有九個主要範疇的表現評分，在5分制評核制度中均取得3.50分以上，表示他們的表現較「一般達到僱主的標準要求」為佳；而畢業生的整體工作表現則獲得3.74分，表示他們已達到甚至偶或高於僱主要求的標準，這分數亦是歷年調查中最高。

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而2019年副學位畢業生的整體工作表現取得3.55分，同樣是各輪調查中的最高得分。他們在九個主要範疇均取得高於3.01分的表現評分，反映他們的表現較「一般達到僱主的標準要求」為佳。副學位畢業生表現較理想的範疇依次為工作態度、資訊科技知識、人際技巧及工作所需的專業知識。

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記者：鄭日棱

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