【職場調查】調查指98%受訪僱主滿意學士畢業生表現 整體工作評分3.74分 屬歷年調查中最高

教育局委託的一項問卷調查今日（十一月二十八日）發表報告結果，調查範圍涵蓋二○一九年經本地評審公帑資助及自資學士學位及副學位課程的畢業生。整體而言，約98%的受訪僱主滿意學士學位畢業生的工作表現，其中約78%的僱主更表示頗滿意或非常滿意。另外，約97%的受訪僱主滿意副學位畢業生的工作表現，其中約68%的僱主更表示頗滿意或非常滿意。

【收購Twitter】Elon Musk指Twitter新用戶量達「歷史最高水平」 每日增加超過200萬新用戶【下一頁】

【溫股知新】時間換空間 股票教你揀

問卷主要收集僱主對畢業生在九個範疇表現的意見，分別為語文能力（中文及英文）、數字運用能力、資訊科技知識、分析及解決問題能力、工作態度、人際技巧、管理技巧、工作所需的專業知識，以及時事知識和自學能力。調查結果顯示，僱主認為在這九個範疇中，工作態度最為重要。

報告指2019年學士學位畢業生他們在所有九個主要範疇的表現評分，在5分制評核制度中均取得3.50分以上，表示他們的表現較「一般達到僱主的標準要求」為佳；而畢業生的整體工作表現則獲得3.74分，表示他們已達到甚至偶或高於僱主要求的標準，這分數亦是歷年調查中最高。

【青姐話】上落市炒波幅 贏就谷輸就縮

而2019年副學位畢業生的整體工作表現取得3.55分，同樣是各輪調查中的最高得分。他們在九個主要範疇均取得高於3.01分的表現評分，反映他們的表現較「一般達到僱主的標準要求」為佳。副學位畢業生表現較理想的範疇依次為工作態度、資訊科技知識、人際技巧及工作所需的專業知識。

【有相睇】黃埔花園兩房新裝修戶647萬售 累減113萬獲上車客承接【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

#$150試閱《iMoney》電子版3個月【 http://imoney.hket.com/article/3399982】

記者：鄭日棱