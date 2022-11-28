BoC Pay推出全新「乘車碼」　覆蓋全綫九巴及龍運巴士　乘車單程滿10元即減3元

中銀香港BoC Pay推出全新「乘車碼」掃碼付款功能，並率先於九巴及龍運巴士電子支付系統「e度嘟」使用，覆蓋全綫超過4,000輛巴士、逾400條巴士綫。乘車碼支援「免密支付」功能，乘客毋須輸入密碼，即可直接在收費器上方鏡頭掃瞄乘車碼繳付車費，享受以電子支付方式乘車所帶來的便利。

同場加映：【溫股知新】時間換空間 股票教你揀

另外，BoC Pay亦推出相關乘車優惠，由即日起至12月31日，乘客使用BoC Pay乘車碼乘搭九巴及龍運巴士每程滿10 元，即可享3元車資減免；同時可享額外5倍積分回贈，以抵銷簽帳額。有關BoC Pay的優惠詳情，請瀏覽中銀網站。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

中銀香港早年已為九巴和龍運巴士的電 子支付系統，提供「BoC Bill」綜合收款服務。中銀信用卡（國際）副總經理陳碧蓮透露，截至今年第三季，兩家巴士公司的電子支付交易筆數較上一季上升逾兩成，反映市民大眾於出行時日漸習慣以電子支付方式繳付車資。

九巴財務總監梁祖德表示：「連同新加盟的BoC Pay，系統支援電子支付方式將增至11種，為所有交通工具之最，期望讓乘客在出行方面，能有更多選擇。電子支付已成為大趨勢，『e度嘟』相信有助推動與內地的支付跨境聯通。」

同場加映：【青姐話】上落市炒波幅 贏就谷輸就縮

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

$150試閱《iMoney》電子版3個月