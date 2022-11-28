差估署10月樓價指數按月跌2.41% 今年累跌逾一成 創近5年新低

據差估署最新數據顯示，10月私樓售價指數連跌5個月，最新報352.4，對比9月的361.1，按月下跌幅擴大至約2.41%，創2017年11月後近5年新低；而今年首10個月累跌約10.54%。各類單位指數全綫報跌，單月跌幅最大為面積432至752方呎單位最新報339.1，按月跌2.64%，連跌6個月。

另一方面，租金指數則錄上升，按月升0.28%，報179.5點。按單位類型劃分，中小型及大型單位同錄升幅，其中大型單位按月升0.77%，報143.6點；至於中小型單位報182.7點，按月升0.22%。

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