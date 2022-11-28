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英房屋需求大減4成 業主降價求售 明年樓價料跌5%

環球社會熱點 15:17 2022/11/28

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英國房地產市場近期開始放緩，有英國地產商更指料樓價將進一步下跌。英國地產公司Zoopla市場數據指，英國房屋需求已經下降，最近有賣家降價賣盤。Zoopla預料，英國樓價將會在明年進一步下跌，並透露當地九分一物業自9月以來，已最少降價5%。

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Zoopla網站數據顯示，最近數周售出的房屋通常都低於原來開價，並預料明年樓價將下跌5%。Zoopla亦指，最近成交價格通常較賣家要價低3%，但在去年大部分時間及今年上半年，平均價格與賣家要價相若。

Zoopla數據顯示，上月樓價年增長率已從9月的8.1%，放緩至7.8%，為2021年11月以來最低水平。而英國前首相卓慧思（Liz Truss）9月推出迷你預算案後，導致數百宗交易取消，需求急跌44%。

英國樓價料兩年内跌9% 高按揭利率打擊樓市 【下一頁】

Zoopla亦透露，自今年9月初以來，當地9分1物業最初開價下跌最少5%。10月份指數更顯示，當地4分1物業在一定程度上需要減價。報告亦指，其中以英格蘭南部地區要價跌幅最大，當地銷量下降幅度亦最大，英格蘭東南部及東部物業中，三分一業主選擇降價吸客。

受按揭利率較高影響，英格蘭南部、東米蘭德茲（East Midlands）及威爾斯受打擊最大，新樓銷售額大跌逾半。而在首都倫敦及樓價可負擔度高地區，銷售額跌幅則較小。Zoopla預料，按揭利率將在今年年終時降至約5%。

雖然愈來愈多物業在市場放售，總量亦較去年同期增加4成，但仍較疫情大流行前水平少2成。Zoopla指，隨生活成本危機打擊民眾個人財政，英國央行亦預計將迎來經濟衰退，預料房地產市場將進一步放緩，預計全年物業價值最多下跌5%，銷量則會從今年的130萬間降至100萬間。

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責任編輯：李俊儀

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