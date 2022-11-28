【乘車優惠】中銀香港BoC Pay推乘車碼　年底前單程九巴滿10元可減3元

▲ 【乘車優惠】中銀香港BoC Pay推乘車碼 年底前乘九巴滿10元可減3元

中銀香港 （02388） 旗下支付工具BoC Pay推出「乘車碼」掃碼付款功能，乘客可於九巴及龍運巴士電子支付系統「e度嘟」使用。即日起至12月31日，每程巴士車費滿10元可獲3元減免，及5倍積分回贈，上限為20次車資減免及5000分額外回贈。

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中銀信用卡（國際）副總經理陳碧蓮表示，中銀香港早年已為九巴和龍運巴士的電子支付系統，提供「BoC Bill」綜合收款服務。截至今年第三季，兩家巴士公司的電子支付交易筆數較上一季上升逾兩成，反映市民大眾於出行時日漸習慣以電子支付方式繳付車資。集團將把乘車碼拓展至更多公共交通工具，提升客戶的電子支付乘車體驗。

現時服務覆蓋全港逾4000輛巴士及400條巴士線，乘車碼支援「免密支付」功能，乘客毋須輸入密碼即可付款。九巴總監梁祖德表示，電子支付已成為大趨勢，相信「e度嘟」有助推動與內地的支付跨境聯通。

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編輯：宋佩恩