▲ 【大行報告】券商：澳門賭牌有結果消除行業不確定性、其中一隻濠賭股未來60日料有80%機會跑贏大市

澳門賭牌結果揭盅，現有6大澳門賭牌牌主成功獲發出博彩經營批給臨時判給，有望再續牌10年。券商普遍認為，賭牌結果公布可消除濠賭股前景的不確定性，雖然內地疫情仍反覆，但濠賭股估值便宜，尤其看好永利澳門 （01128） 股價的反彈力將較其他濠賭股更大。

美高梅 （02282） 獲最高評分，而出局的馬來西亞雲頂集團旗下GMM則最低。摩根士丹利指，各賭場經營者的評分料是根據其未來投資的業務質素及經營規模承諾而定，而非博彩業務也佔一定比重，包括酒店房間及人流等，但承諾高亦可能意味投資回報率較低。

大摩指，六大牌主中，永利澳門股價未來60日料有80%機會跑贏大市，而且為同業中表現最亮麗。不過，大摩稱，濠賭股2024年EV/EBITDA約8.8倍，基於內地疫情重燃，股價短線或仍有一壓力。

瑞信指，賭牌結果與該行預期一致，預期非博彩投資額會於在發出正式牌照後公布，而賭牌結果公布、新博彩稅確立，加上澳門當局指未來十年賭牌牌主合共投資約1000億澳門元，意味每個牌主約150億至200億澳門元，與該預期一致，相信對非博彩業務EBITDA影響只有1%至2%，但濠賭股的盈利可見度將提高，預期美高梅及永利的股價反彈幅度較大，惟金沙中國 （01928） 仍為首選。

摩通：目前濠賭股倉位偏低且估值便宜

摩根大通維持看好濠賭股，但並非因預期博彩收益可在當前疫情下復甦，而且目前濠賭股倉位偏低且估值便宜，建議投資者留意基本面，當估值逐步正常化，濠賭股將有很大上升空間，仍將金沙中國列為首選，其次為永利。

高盛看好較具能力，能透過擴充項目捉緊大眾市場，而且具非博彩增長潛力的企業，維持金沙「確信買入」，銀河娛樂 （00027） 、澳博 （00880） 及新濠博亞（美：MLCO）為「買入」。

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編輯：陳韻妍