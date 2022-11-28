▲ 【解碼｜美團季績】美團拗腰倒升0.7% 券商：疫情重燃打斷復甦步伐 長遠增長維持穩健

美團 （03690） 第三季業績遠勝預期，期內集團審慎補貼開支及提高營運效率等帶動利潤表現，然而疫情重燃預計拖累美團第4季訂單需求，不過券商也看好內地重開後，美團業務可快速反彈。美團今早低開5.6%，午前曾拗腰倒升3%，現升0.7%，報137.5元，成交額47.7億元。

美團季績消息

花旗：需求被壓抑 內地重啟後美團可快速反彈

花旗將美團目標價由200元上調至202元，維持買入評級。花旗稱，美團優化補貼、研發費用及毛利率，抵銷市場推廣及行政開支。花旗引述美團管理層指，疫情升溫及出行限制影響交易量及廣告需求，預計第4季情況按季轉差。花旗認為，由於需求被壓抑，故內地一旦重新開放，對美團出現快速反彈保持樂觀，也對其長期增長充滿信心。

花旗預計，美團第4季收入按年增長17%至578億元（人民幣，下同），經調整純利約12.4億元。此外，花旗分別下調美團2022至2024年收入預測約0.7%、3.5%、及3.8%，至2,176億、2,624億、及3,211億元；經調整純利預測分別為32.4億、127億及304億元。

摩通：防控措施影響較預期嚴重 但看好美團長遠增長

疫情重燃不利美團收入復甦速度。摩根大通下調美團未來數季收入預測，但預計美團長期盈利潛力維持不變，看好內地或明年下半年放寬邊境，有利消費市場反彈，帶動美團收入增長。摩通稱，內地疫情防控措施影響較預期嚴重，將美團今、明兩年收入預測分別下調2%及3%；下調明年經調整每股盈利預測10%。

摩通預計，美團短期所面臨不利因素較早前預期嚴重，預計第4季及明年首季美團核心本地商業收入按年增速會放緩至10%及13%，明年次季則反彈至26%，將目標價由260元下調至235元。摩通認為，美團是該行所覆蓋公司中增長最快的消費互聯網股票，預計明年美團經調整淨利潤或增6倍，未來數年增長能見度高。

高盛：美團提高成本效率 今季經營利潤或錄增長

高盛認為，美團盈利超出預期，主要受惠7、8月本地生活服務回升、外賣及到店業務盈利勝預期，以及補貼水平及經營槓桿下降。高盛預計，內地疫情9月份起轉差，美團管理層料第4季表現溫和，到店業務收入或錄按年下跌10多個百分點；外賣表現具韌性，但訂單量增速10、11月放慢至中單位數。

高盛預計，美團持續提高成本效率，以及新業務虧損收窄，今季核心經營利潤或錄增長，利潤率繼續改善。高盛維持美團今收入預測，預計第4季度外賣訂單量或按年升4%，將美團目標價由235元降至216元，並維持「買入」評級。

富瑞：美團明年復甦 野村：9月起疫情打斷美團復甦步伐

富瑞認為，美團上季收入符預期，而盈利表現則勝預期。富瑞稱，市場已經消化新冠疫情影響，認為美團明年將會出現復甦，部分原因是外賣業務針對中高頻用戶的業務執行力強，維持買入及264元目標價。

野村則發表報告指，美團上季本地商業及新業務利潤率均有所提升，經調整經營利潤率改善至4%。野村提到，9月內地新冠確診數字回升，打斷美團原本穩健復甦步伐，但認為美團長期增長前景仍然穩健，將美團目標價由250元降至200元，維持買入評級。

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編輯：李哲毅