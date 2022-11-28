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【自研電池】小鵬汽車擬組新團隊　官方：暫不會自研電池

科技 14:27 2022/11/28

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小鵬汽車今（28日）否認自研電池。

隨著汽車智能化，不少車企都加速進入自研電池的賽道。日前就傳出，小鵬汽車成立了一家新公司，經營範圍包含電池製造、電池零配件生產以及電機製造等，建設電池製造產線。惟小鵬汽車今（28日）否認傳聞，僅證實人事變動屬實。

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內地傳媒36氪今指出，小鵬汽車已將自研電池加入議程，相關項目將由前寶馬高級電池工程師仲亮負責，而其自研電池初步的落地期限在5年左右。不過，小鵬汽車其後回應稱，人事變動屬實，但是自研電池是「沒有的事」，目前目標將繼續專注於汽車主業。

事實上，目前大部分中國車企都加入自製電池的規劃，據悉蔚來、長城、吉利等車企都已先後公布相關事項，而廣汽也在今年8月宣布，將投資109 億元建設電池製造產線。

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責任編輯：曾曉汶

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