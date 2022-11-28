南韓首與貨車司機工會談判 尹錫悅或勒令復工

南韓貨車司機上周再次發起大罷工，要求政府永久化俗稱「安全運輸費」的最低運輸費用計劃。南韓政府周一（28日）與工會展開首輪談判，希望及早停止罷工。總統尹錫悅將在周二（29日）召開國務會議，可能勒令要求貨車司機復工。

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貨車司機工會舉行的大罷工已為時5日，政府周一首次與工會代表展開磋商。但工會對談判未抱太大期望，周日（27日）發出聲明指國土交通部立場堅決，協商空間不足，工會預計政府屆時將要求司機無條件復工。

國土交通部指出，周一早上10時為止，南韓港口的貨櫃運輸量只得21%，較上周五（25日）的49%明顯再下跌。鋼鐵業的出貨量在周日減少超過一半剩2.2萬噸，遠低於日常平均的4.6萬噸。部分油站預計，煤油及燃油庫存只夠維持至本周初。受罷工持續影響，多數施工地點將在周二停工。

南韓政府估計，罷工每日帶來3,000億韓圜（約17.5億港元）損失，並在周一把危機預警上調至最高的嚴重級別。行政安全部長李祥敏同日舉行跨部門會議，商討具體應對方案並採取跨部門綜合緊急對策。

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李祥敏表示，今次罷工將為經濟造成嚴重危機，政府將下達「開工令」並建立警方及時應對體系，保障貨運正常進行。若工會過後仍不肯復工，政府將不得不採取法律措施。他還指出，政府將動用一切可用的緊急運輸對策，最大限度地減少罷工對經濟的影響。

南韓總統辦公室周一亦表示，尹錫悅將在周二召開國務會議，會上將審議有關向貨物工會下達開工命令的議案。總統府一名消息人士透露，如工會與政府談判破裂，政府大有可能下達開工令。

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責任編輯：吳漢培