  • 28°C
香港時間 : 20221128日 (週一) 15:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

南韓首與貨車司機工會談判 尹錫悅或勒令復工

環球社會熱點 14:41 2022/11/28

分享：

分享：

南韓貨車司機上周再次發起大罷工，要求政府永久化俗稱「安全運輸費」的最低運輸費用計劃。南韓政府周一（28日）與工會展開首輪談判，希望及早停止罷工。總統尹錫悅將在周二（29日）召開國務會議，可能勒令要求貨車司機復工。

南韓貨車司機再發起大罷工 半年來第二次 【下一頁】

貨車司機工會舉行的大罷工已為時5日，政府周一首次與工會代表展開磋商。但工會對談判未抱太大期望，周日（27日）發出聲明指國土交通部立場堅決，協商空間不足，工會預計政府屆時將要求司機無條件復工。

國土交通部指出，周一早上10時為止，南韓港口的貨櫃運輸量只得21%，較上周五（25日）的49%明顯再下跌。鋼鐵業的出貨量在周日減少超過一半剩2.2萬噸，遠低於日常平均的4.6萬噸。部分油站預計，煤油及燃油庫存只夠維持至本周初。受罷工持續影響，多數施工地點將在周二停工。

南韓政府估計，罷工每日帶來3,000億韓圜（約17.5億港元）損失，並在周一把危機預警上調至最高的嚴重級別。行政安全部長李祥敏同日舉行跨部門會議，商討具體應對方案並採取跨部門綜合緊急對策。

【世界盃2022】北韓亦有轉播 唔播3國賽事 【下一頁】

李祥敏表示，今次罷工將為經濟造成嚴重危機，政府將下達「開工令」並建立警方及時應對體系，保障貨運正常進行。若工會過後仍不肯復工，政府將不得不採取法律措施。他還指出，政府將動用一切可用的緊急運輸對策，最大限度地減少罷工對經濟的影響。

南韓總統辦公室周一亦表示，尹錫悅將在周二召開國務會議，會上將審議有關向貨物工會下達開工命令的議案。總統府一名消息人士透露，如工會與政府談判破裂，政府大有可能下達開工令。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

金正恩次女再度現身 伴父與北韓導彈發射工作人員合照
2022/11/27
金正恩次女再度現身 伴父與北韓導彈發射工作人員合照
Jin料最快下月入伍 成BTS首名服兵役成員
2022/11/24
Jin料最快下月入伍 成BTS首名服兵役成員
金與正斥南韓為美國忠犬 警告制裁愈強北韓敵意愈大
2022/11/24
金與正斥南韓為美國忠犬 警告制裁愈強北韓敵意愈大
金正恩攜女童視察導彈發射 南韓情報院料為大女金朱愛
2022/11/22
金正恩攜女童視察導彈發射 南韓情報院料為大女金朱愛
【南韓人踩人】龍山警察署涉事警官陳屍寓所 曾下令銷毀報告停職受查
2022/11/11
【南韓人踩人】龍山警察署涉事警官陳屍寓所 曾下令銷毀報告停職受查

你可能感興趣

金正恩次女再度現身 伴父與北韓導彈發射工作人員合照
20:03 2022/11/27
金正恩次女再度現身 伴父與北韓導彈發射工作人員合照
Jin料最快下月入伍 成BTS首名服兵役成員
14:35 2022/11/24
Jin料最快下月入伍 成BTS首名服兵役成員
金與正斥南韓為美國忠犬 警告制裁愈強北韓敵意愈大
14:01 2022/11/24
金與正斥南韓為美國忠犬 警告制裁愈強北韓敵意愈大
經濟 南韓 運輸 司機 罷工 尹錫悅

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（11月28日 時間15:00）

下一篇文章

英重新評估商用物業價值 亞馬遜料交多2.7億營業稅
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Black Friday】歐洲未見購物狂潮 生活成本危機等因素影響
【Black Friday】歐洲未見購物狂潮 生活成本危機等因素影響
【烏克蘭戰爭】俄轟炸致電力短缺 烏餐廳出奇招繼續做生意
【烏克蘭戰爭】俄轟炸致電力短缺 烏餐廳出奇招繼續做生意
【烏克蘭戰爭】澤連斯基料電網續成轟炸目標 俄軍或撤出核電廠（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】澤連斯基料電網續成轟炸目標 俄軍或撤出核電廠（不斷更新）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月28日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月28日 時間15:00）
金正恩次女再度現身 伴父與北韓導彈發射工作人員合照
金正恩次女再度現身 伴父與北韓導彈發射工作人員合照
【世界盃2022】法國球星魅力沒法擋 伊萬卡一家「集郵」
【世界盃2022】法國球星魅力沒法擋 伊萬卡一家「集郵」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款