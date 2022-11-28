【有相睇】黃埔花園兩房新裝修戶647萬售 累減113萬獲上車客承接

中原地產周德龍指出，紅磡黃埔花園11月下半月成交比上半月反彈3倍，由上半月的3宗升至下半月的9宗。有買家趁低吸納，屋苑2期1座高層D室，實用面積466平方呎，兩房間隔，附新裝修，享內園景，原業主叫價760萬元，前後累減113萬元，終以647萬元成交，呎價13,884元。新買家為上車客。

原業主於2013年1月亦500萬元購入上述單位，持貨逾9年，現轉手帳面賺147萬元離場。

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