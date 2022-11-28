英重新評估商用物業價值 亞馬遜料交多2.7億營業稅

英國財相侯俊偉早前公布秋季預算案，當中提及更新評估企業的物業價值，意味有企業的營業稅將會調整。有房地產咨詢公司預計，全球最大的線下零售商亞馬遜或在明年，需向英國政府多繳接近2,900萬英鎊營業稅。

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加拿大房地產咨詢公司Altus集團分析師指出，亞馬遜（Amazon）位於坎布里亞郡（Cumbria）的一處物流中心經重新估值後，價值大幅增加145%。分析師估計，亞馬遜（Amazon）明年英國營業稅將增加2,875萬英鎊（約2.7億港元），未來3年營業稅總開支將增加1億英鎊（約9.42億港元）。

亞馬遜發言人表示，公司在2021年的英國稅務開支為27.7億英鎊（約261億港元）。發言人指根據羅兵咸永道（PwC）分析，亞馬遜是英國私營領域中的前15大納稅人之一。

秋季預算案中提出，重新評估英格蘭及威爾士超過50間商用物業的價值，並將影響營業稅的稅款計算。物業將基於2021年4月1日時的價值評估營業稅，調整將於明年4月1日起生效。百貨公司及酒店估計能節省數百萬英鎊稅款，實體零售商相信亦獲得更大援助。

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按照侯俊偉（Jeremy Hunt）的營業稅調整，Altus預計網絡零售商將成最大「受害者」。但Altus亦警告，持有工業大廈及貨倉的小企業在成本急增及稅務壓力大增下，亦可能面臨財政崩潰。

Altus英國行政總裁海頓（Robert Hayton）表示，多數工業大廈並非由網絡零售商據用，反而更多由新創公司或支援就業的製造商使用。海頓指英國政府的重新評估過於一刀切，可能造成更大傷害。

英國貨倉聯會去信侯俊偉，指商用物業重估價值追溯至2021年4月並不公平，指倉務業在封城期間支撐英國經濟，最終卻比其他行業錄得如此不合比例的高物業估價。

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責任編輯：吳漢培