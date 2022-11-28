【內房危機】旭輝控股：接獲清盤呈請但已同意撤回　股價回吐7%

▲ 【內房危機】旭輝半日跌7% 接獲清盤呈請

旭輝控股 （00884） 公布，上周五（25日）收到債權人向香港高等法院提出的清盤呈請，涉及公司一份貸款協議。旭輝集團表示，與該債權人溝通後，對方已同意無條件及盡快撤回呈請，料有關正式撤回需時一至兩周。

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旭輝於本月初披露，無法在10月內向債權人如期清還境外債務，並終止與所有境外債權人的相關討論。

旭輝在最新公告指，收到債權人的清盤呈請後，立刻聯絡對方，並解釋公司已取得進展並尋求全面解決方案，包括：1）成立協調委員會，促進與境外貸款銀行討論融資、2）與部分債券持有人和相關財務和法律顧問，組成債券持有人小組，協商費用補償、3）委任獨立財顧，為所有債權人撰寫業務評估報告。

旭輝表示，經討論後，該債權人同意無條件撤回呈請，而公司沒有對該債權人提供任何特殊優待，以換取撤回呈請。

旭輝提醒，一旦清盤呈請獲高院接納，在清盤開始日期11月25日後，所有股份轉讓在未有高院認可令之下，將屬無效。

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記者：宋佩恩

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