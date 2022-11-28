大家樂上半年度多賺34% 毎股派中期息0.1元

連鎖餐廳營運商大家樂(00341) 公布中期業績。期內集團收入增加 0.7%至 38.9元。盈利為1.08億元，較去年同期增加 33.9%。期內錄得政府因應新冠肺炎疫情提供的資助 4,090萬元。大家樂同時宣布派發毎股中期息0.1元，和去年同期持平。

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大家樂表示，去年度第四季備受香港第五波新冠肺炎疫情打擊，負面影響本年度第一季。鑑於環境仍然不明朗，集團繼續致力控制成本並推 出多項數碼化及自動化措施，專注提升效率及生產力，同時成功推出多個品牌及產品 推廣活動，集團溢利在本財政年度第二季顯著恢復。 今年度首六個月，中國內地業務不時受到深圳、珠海、澳門及廣州新冠 肺炎疫情影響。

然而，其他未受疫情影響的城市則維持穩健業績，連同集團採取一系 列成本監控措施，配合餐單設計改良，減低了銷售損失的不利影響。公司致力擴大網絡，新門店增長穩定，帶來額外收入，亦部分抵銷若干市場受封鎖而帶來的影響。儘管集團因面對疫情的不明朗因素而選擇以較審慎步伐開設門店，報告期內新門店增加數量與之前的增長趨勢一致。

至於內地業務，收入增加 1.6%至 6.8億元。 鑑於嚴格防疫措施，華南快餐業務收入增加 5.1%至人民幣 5.6億元人民幣，同店銷售錄得負增長 5%。 疫情於今年4月至10月期間在個別地區爆發，影響深圳、珠海、澳門及廣州的同店銷售增長。然而，該業務在整個大灣區的其他市場均維持健康業績。另外，開設的新店帶來額外收入，部分抵銷受封鎖影響之市場的不利因素，促進期內整體收入增長。

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