▲ 【大行報告】大摩看好國泰航空未來60日可跑贏大市 大和讚更勝內地航空股、未來兩年機票價格高企

國泰航空 （00293） 上周五舉行分析員會議後，券商陸續更新評價，摩根士丹利最新投資戰術報告預期，國泰航空股價於未來60日有70%至80%機會率跑贏大市。大摩指，國泰航空正逐步恢復運力，隨本港客運量上升，相信未來12個月香港航空市場將會供不應求，支持國泰航空盈利持續復甦。另一券商大和資本也上調國泰投資評級至買入。

大摩予國泰航空「增持」評級，目標價10.7元。大和資本將國泰投資評級由「跑贏大市」升至「買入」，目標價維持9.5元。國泰航空半日股價升3.8%，報7.63元。

大摩：供應緊張 國泰競爭風險有限

大摩形容：

投資者因擔心宏觀風險而對前景過於保守，或許低估了國泰航空2023至2024年期間盈利及市場情緒的上行空間。

大摩表示，香港航空市場的運力於2020至2022年上半年間被嚴重壓抑，預期香港航空運力復甦速度會較緩慢，料2022年底為疫情前約30%，2023年底約70%至75%，但仍低於疫情前水平80%至90%的常態化需求，但基於供應緊張及競爭對手成本上升，來自區域及全球同業的競爭風險有限。

樂觀情況下，大摩預計國泰航空2023年首三季經營利潤可能接近市場預期的2023年全年水平，2024年全年經營利潤可能較該行預估的2024年基準情境高出280%。

大摩續指，現時國泰航空預期市帳率低於1999年以來的歷史平均值，基於供需持續緊張，國泰航空的單機盈利可能回到歷史高位，目前國泰航空股價已反映市場對消費增長可能放緩及航空貨運需求可能疲弱的擔憂，並未反映上行周期盈利可能超出市場預期的上行風險。

大和：國泰定位更勝內地航空股

大和資本指出，市場普遍相信國泰航空可受惠於被壓抑多時的航空需求，但對公司能否在重組後快速恢復運力存疑。大和引述管理層指，國泰7月以來已增聘1800名新員工，員工流失率正在減少，有信心可如期達至運力目標。

在航空需求殷切下，大和預計，2023年國泰航空客運運載率可達84%，並在2024年維持相若水平，並料未來兩年反映票價的乘客收益率將較2019年高出50%和20%，而今年水平則是2019年的100%。

大和續指，國泰航空營運上受惠於聯繫匯率、潛在燃油對沖受益，較其他內地航空股更能受惠到中國重新聯接世界的機會。國泰航空2023年燃油對沖合約行使價為每桶80美元。

大和預計，國泰今年虧損達82.8億元，較該行原先預期多，但上調2023年、24年預測盈利至42億元和65億元，認為在10月最新一輪股價跌浪，國泰潛在投資回報吸引，因此在未有上調目標價之下，提升投資評級。

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