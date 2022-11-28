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【業績｜餐飲股】大家樂半年多賺34%、中期息維持10仙　下半財年審慎樂觀

股市 12:28 2022/11/28

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【業績｜餐飲股】大家樂半年多賺34%、中期息維持10仙　下半財年審慎樂觀

本港快餐股大家樂 （00341） 公布截至9月底止中期業績，半年營收38.98億元，按年增0.7%；受惠政府的4090萬元資助，大家樂期內純利1.09億元，按年增33.9%；每股賺18.8仙，維持派中期息10仙。大家樂午前升0.7%，報11.4元，周息率2.46厘。

大家樂指，第五波疫情負面影響延至6月底止季度，但集團繼續致力控制成本並推出多項數碼化及自動化措施，專注提升效率及生產力，溢利在9月底止季度顯著恢復。

大家樂：下半財年審慎樂觀

大家樂又稱，對下半財年的市況審慎樂觀，防疫限制措施持續，影響營運環境，而消費者的習慣亦有所改變，會繼續專注調整成本基礎、生產力及效率，實現持續提高利潤率的長期目標。

大家樂提到，上半財年速食餐飲業務收入減少0.9%至23.48億元，速食門店總數216間，較3月底淨增12間。大家樂稱，早市、午市及下午茶時段的銷售額已大致恢，政府8月份推出消費券有助推動第2財季銷售額，但由於社交距離措施持續， 影響消費者用餐模式，晚市的復甦速度相對較慢。

大家樂稱，儘管整體經濟出現復甦跡象，但人工、食材及供應鏈成本上漲，為利潤帶來壓力，已成立工作小組，透過採購、重新設計餐單及加強業務規劃和執行，以應對成本問題。 

內地門店淨增10間 有信心完成開店目標

大家樂內地業務半年收入增加 1.6%至6.84億元，由於嚴格防疫措施，華南快餐業務收入增加 5.1%至5.68億元，但同店銷售負增長 5%。

大家樂內地門店半年淨增10間至146間，集團指，新店帶來額外收入，部分抵銷受封鎖影響之市場不利因素，促進期內整體收入增長，又稱儘管內地市場環境存在不確定性，仍然有信心能夠實現大灣區開設新店的目標。

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【大家樂341】大家樂發起捐款　每賣1個焗豬扒飯捐1蚊、助認知障礙症患者

【大家樂341】大家樂：加價壓力一定有　但消費者接受程度不太高

編輯：李哲毅

港股 餐飲股 大家樂（00341）

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