【美股開市】三大指數跌　道指低開162點　納指跌0.6%（不斷更新）

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【加密寒冬】麥樸思警告加密貨幣岌岌可危 料比特幣跌至1萬美元
美股憂慮中國疫情發展，因為美企多跨國企業，受着各地市場各自的發展影響，道指低開162點。歐洲股市下跌，德法約跌1%，英國跌0.4%。
美國將會公布11月達拉斯聯儲製造企業活動指數，至於美國本周焦點將落於核心PCE物價指數、失業率走勢及非農數據。
【外圍一周前瞻】聚焦失業率+核心PCE物價指數 美非農人口增長料放緩（附表）
【22：30】道指低開162點，報34185點，納指跌0.6%，報11157點 ，標指跌24點，報4001點。
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【18：52】道指期貨跌208點，納指期貨跌0.9%，標指期貨跌32點。
【11：09】道指期貨跌162點，報34194點，標指期貨跌26點，報4006點，納指期貨跌95點或0.8%，報11687點。
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【07：30】美股上周五半日市，美股開市個別發展，道指最多曾升192點，納指一度跌0.7%。道指收報34347點，升152點或0.45%；納指報11226點，跌58點或0.52%；標指報4026點，跌1點或0.03%。
責任編輯︰梁浩碩
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