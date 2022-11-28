【美股開市】三大指數跌　道指低開162點　納指跌0.6%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美股憂慮中國疫情發展，因為美企多跨國企業，受着各地市場各自的發展影響，道指低開162點。歐洲股市下跌，德法約跌1%，英國跌0.4%。

美國將會公布11月達拉斯聯儲製造企業活動指數，至於美國本周焦點將落於核心PCE物價指數、失業率走勢及非農數據。

美股本周重點數據︰

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焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】聚焦失業率+核心PCE物價指數 美非農人口增長料放緩（附表）

即市走勢︰

【22：30】道指低開162點，報34185點，納指跌0.6%，報11157點 ，標指跌24點，報4001點。

【22：19】【2023展望】德銀旗下DWS：當內地全面放鬆清零 料強勁反彈 惟目前未脫困境

【19：52】【中概股業績】拼多多盤前抽升12% 第3季營收增65.1%、經調整純利124億人幣遠勝預期

【18：52】道指期貨跌208點，納指期貨跌0.9%，標指期貨跌32點。

【11：09】道指期貨跌162點，報34194點，標指期貨跌26點，報4006點，納指期貨跌95點或0.8%，報11687點。

【10：53】【FTX爆煲】巴哈馬總檢察長：若將FTX崩盤歸咎當地是「嚴重過度簡化事實」

【07：30】美股上周五半日市，美股開市個別發展，道指最多曾升192點，納指一度跌0.7%。道指收報34347點，升152點或0.45%；納指報11226點，跌58點或0.52%；標指報4026點，跌1點或0.03%。

即睇美股收市︰

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責任編輯︰梁浩碩

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