【美股期貨】美國PCE核心通脹數據公布前　美股期貨反覆偏軟　道指期貨跌54點（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美股期貨周四於亞洲時段反覆偏軟，道指期貨跌54點，納指期貨跌28點或0.2%。美國今日將會公布上周初領失業救濟人數、Challenger企業裁員人數、10月PCE通脹及核心通脹數據、11月製造業PMI終值、ISM製造業指數。

美滙指數繼續回落，跌0.3%，暫報105.6。美債息率同樣持續走低，暫報3.61厘。

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即市走勢︰

【18：50】道指期貨跌54點，納指期貨跌28點或0.2%

【12：00】道指期貨跌2點，報34597點，標指期貨升5點，報4086點，納指期貨升6點或0.04%，報12048點。

【11：38】【全球裁員】H&M將全球裁員1500人 佔員工人數近1%

【11：31】【加密貨幣】貝萊德CEO芬克：FTX破產源於不當行為 惟不能忽視加密貨幣背後的技術相當重要

【10：23】【美股焦點】Spotify CEO再次抨擊蘋果扼殺創新、損害消費者

【10：11】【日圓匯價】日圓兌美元升穿137關創3個月高 每百日圓兌港元升回5.7算

【08：54】【美國加息】馬斯克：聯儲局必須立即減息 以防止經濟步入嚴重衰退

【08：38】【美國加息】鮑威爾暗示12月放慢加息速度 12月加息0.5厘機會升至逾75%

【08：09】【TWTR】馬斯克、蘋果冰釋前嫌 與庫克會面後表示蘋果不會將Twitter app下架

【07：19】【儲局官員】鮑威爾重要演說：最快12月減慢加息速度 終極息口略高於9月預期

===以下為11月30日（周三）美股===

聯儲局主席鮑威爾稱，最快12月就會放緩加息步伐，利率峰值可能略高於9月份的預期；偏鴿言論紓緩市場對大幅加息的憂慮，美股轉升，尾段升幅擴大。

即睇美股收市：

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截至本港時間今晨5時（即收市），道指升737點，報34589點；標指升122點，報4080點；納指漲484點或4.41%，報11468點；反映中國概念股表現的納斯達克金龍中國指數飈逾9.6%。

鮑威爾強調，聯儲局在恢復物價穩定方面還有很長的路要走，預計10月核心個人消費開支平減指數（Core PCE）按年上升6%。

他說，美國勞動力市場存在實際的供需失衡問題，通脹已經在經濟中蔓延 ； 歷史經驗表明，儲局不能過早放鬆貨幣政策，需要在一段時期內維持限制性利率政策，利率頂峰仍存在相當大的不確定性。

美國企業招聘人數在11月降至近兩年來最低水平，薪金升幅放緩，表明在經濟愈來愈差的前景下，僱主可能繼續減少招聘，11月企業就業人數增12.7萬人，為2021年1月以來的最小增幅。

「勞動力市場的拐點可能很難捕捉，但數據表明，儲局收緊政策正在對創造就業和薪金增長造成影響，」 ADP首席經濟學家Nela Richardson在聲明中表示，「企業也不再處於高速補充人員的模式，辭職人數減少，疫情後的復甦正在企穩。」

在鮑威爾講話之前，瑞穗預期聯儲局12月加息50個基點，但預計明年2月將再加息50個基點，隨後兩次加息25個基點，推動聯邦基金利率超過5厘。

即市走勢︰

【01：40】亞馬遜CEO Andy Jassy表示，新冠疫情迫使公司花費增加，現時目標是精簡和削減成本，將繼續進行基礎設施的擴張。對設備業務感到高興和樂觀，正在推動大量電子商務發展。

【01：04】惠譽：由於飛機需求回升和國防支出增加，航空航天和國防行業前景改善。從2023年開始，航空航天和國防行業良好的需求，應該增加現金流和去槓桿能力

【00：45】歐洲主要股指集體收漲，德國DAX30指數漲0.31%，英國富時100指數漲0.79%，法國CAC40指數漲1.04%。

【00：32】市場消息：Meta Platforms（美：META）在削減成本過程中，縮減紐約市哈德遜區的辦公室規模。Meta股價升約2.6%

【00：19】美國加密貨幣交易所Kraken：為適應當前市場環境，公司將在全球裁員約1100人，即約總員工數目的30%。公司指宏觀經濟和地緣政治因素拖累金融市場，導致交易量大幅下降，客戶註冊數量減少

【00：02】歐元兌美元轉跌失守1.03關口，低見1.0294，跌幅0.35%。北美時段盤初一度上漲0.7%逼近1.04關口。

【23：54】花旗集團稱，正在逐步退出韓國和俄羅斯的消費者銀行業務。

【23：53】CNN：公司自11月30日將開始通知部分員工，他們被裁員。

【23：39】英國央行：在出售長期和指數掛鉤國債的窗口上出售了14.988億英鎊的國債。

【22：30】【美國經濟數據】美國「小非農」ADP就業人數僅增12.7萬 遠低預期

【19：50】道指期貨升21點，納指期貨升41點或0.4%

【12：00】道指期貨升43點，報33900點，標指期貨升5點，報3967點，納指期貨升17點或0.1%，報11541點。

【11：55】【美國減息】巴克萊預期聯儲局明年11月才減息 美國經濟衰退延遲至明年第二季才開始

【11：32】【解碼│鄭州富士康擾動】天風證券郭明錤：下調第4季蘋果iPhone出貨量預測20% 鄭州廠11月產能利用率僅20%

【10：40】【TSLA】標普：Tesla的電動車領導地位正在削弱 競爭對手以更便宜的車款搶佔市佔率

===以下為11月29日（周二）美股===

美國消費者信心指數降至4個月低位，道指一度跌187點，尾市反覆回穩，截至本港今晨5時（即收市），道指升3點，報33852點；標指跌6點，報3957點；納指跌65點或0.59%，報10983點。蘋果股價跌約2%，為表現最差道指成份股，亞馬遜股價亦跌1.6%。

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知名蘋果分析師郭明錤表示，蘋果iPhone 14 Pro與14 Pro Max在2022年第四季總出貨量，將較預期少1500萬至2000萬部。

美滙指數報106.85，升0.16%；美國10年期債息報3.7534厘，升逾7點子；2年期債息由即市高位4.4856厘稍為回落，尾市報4.4794厘。

巴克萊預計聯儲局首次降息將在2023年11月到來。該行解釋稱，鑑於近期公布的數據強於預期，預計短期內GDP會表現較強，衰退開始的時間將比此前的預測晚一個季度來臨。巴克萊現在預計聯儲局將在明年5月至9月維持利率不變，然後在11月和12月政策會議上各降息25基點。巴克萊仍然預計經濟會衰退，明年第二至第四季度GDP會負增長，預計聯儲局將在12月和2月各加息50個基點，明年3月是最後一次加息，幅度為25基點。

美國公布9月FHFA房價指數，按月回升0.1%，好於預期跌1.2%，前值為跌0.7%。另外，世界大型企業研究會公布，美國11月消費者信心指數回落至100.2，但好過預期。10月修正後為102.2。

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即市走勢︰

【05：03】熱門中概股造好，嗶哩嗶哩漲逾22%，微博漲逾10%，理想汽車漲逾8%，小鵬汽車、京東、騰訊音樂漲逾6%，百度、阿里巴巴漲逾5%，蔚來漲逾3%，網易、唯品會漲逾2%。每日優鮮跌逾3%。

【05：01】納斯達克100指數初步收跌0.7%，成分股Illumina、電商Mercadolibre等跌逾3%，蘋果跌2%，亞馬遜跌約1.6%。

【05：00】熱門中概股延續昨日漲勢，納斯達克金龍中國指數收漲約5%。嗶哩嗶哩績後收漲約22%，理想汽車收漲約9%，京東收漲約7%。拼多多漲逾5.9%

【04：38】美國10年期債息漲約7.5個基點，刷新日高至3.7571厘，歐股盤初曾跌至日低3.6460厘。兩年期美債息漲3.92基點，報4.4773厘，徘徊於美股盤初漲至的即市高4.4856厘附近。

【04：28】美國連鎖超市Kroger的CEO在國會參院作證詞時表示，公司與同行Albertsons的合併交易，將能夠幫助降低零售物價水平。

【03：33】紐約1月原油期貨收漲0.96美元，漲幅1.24%，報78.20美元。

【03：18】美聯儲貼現利率會議紀要：9家地方聯儲的主管們此前尋求將貼現利率提高75個基點。此外，堪薩斯城聯儲、紐約聯儲、費城聯儲的主管們當時傾向於將貼現利率提高50個基點。

【02：56】伊拉克：OPEC計劃11月份減產石油200萬桶/日。

【02：54】紐約2月黃金期貨收漲0.5%，報1763.70美元。

【02：14】前美國紐約聯儲主席杜德利：預計聯儲局利率峰值在5厘至5.5厘。

【02：04】一名律師表示：BlockFi將尋求從FTX旗下交易公司Alameda Research追回6.80億美元資金。BlockFi將返還現金到客戶的加密數字貨幣錢包。 創辦人Sam Bankman-Fried（SBF）旗下Alameda，在數字貨幣抵押貸款方面出現違約。

【01：53】投行Evercore：雖然美債收益率曲綫倒掛程度加深，但還沒有到達觸發聯儲局暫停緊縮政策的地步

【01：49】Energy Aspects Ltd.分析師表示，OPEC+可能會在周日延續現存石油減產政策。油價不可能為幫助拜登政府填補戰略石油儲備（SPR）而持續交投於70至79美元/桶區間。

【01：44】市場消息：由於航運價格走高，法國航運巨頭達飛海運（CMA）支付30億美元股息。

【01：15】零售貿易組織NRF：美國2022年感恩節周末（包括上周四感恩節當天和網絡星期一）的購物者達1.967億人次，超過2021年同期，並創2017年開始統計以來的新高；NRF之前預計為1.663億人次。

【01：10】市場消息：美國白宮尋求以70美元/桶的固定價格，填補戰略石油儲備（SPR）。

【01：08】嘉年華郵輪（美：CCL）：網絡星期一（Cyber Monday）預訂量比2019年高出50%。

【00：45】歐股收市個別發展，德股跌0.19%，法股升0.06%，英股升0.51%， 泛歐STOXX 600指數跌0.13%

【00：44】美元兌加元漲逾1%，現報1.3630，續刷近一個月新高。

【00：37】特斯拉中國發言人表示，該公司（美國得州電動汽車生產商）與安納思半導體合資公司「不存在投資關係」。企查查數據也顯示，安納思半導體的投資方「Tesla」為英國「Tesla Motors Limited」。

【00：20】特斯拉與瑞士汽車半導體公司Annex 在濟南建立合資公司安納思半導體。公司註冊資本1.5億美元，其中特斯拉持股5%，Annex擁55%股份，濟南蘇黎世安納思股權投資基金合夥企業持有40%的股權。

【00：20】美股科技板塊跌逾1%，亞馬遜、谷歌、蘋果等表現較差，B站仍然漲超22%

納斯達克100指數跌逾1%，成分股亞馬遜跌超2.6%跌幅靠前，谷歌A跌1.9%，蘋果和英偉達跌1.8%，中概股網易維持超過4.3%漲幅，百度漲5.8%，拼多多漲5.9%，京東漲8.6%。B站目前仍然漲逾22%。標普500指數目前跌超0.6%，道指下跌170點跌幅超過0.5%。

【00：20】知名蘋果分析師郭明錤表示，蘋果iPhone 14 Pro與14 Pro Max在2022年第四季總出貨量，將較預期少1500萬至2000萬部。

【22：30】道指低開67點，報33782點，但納指微升0.1%，報11060點，標指微跌，報3962點。

【18：26】道指期貨升50點，納指期貨升0.5%，標指期貨升12點。

【12：19】道指期貨升58點，報33929點，標指期貨升11點，報3981點，納指期貨升44點或近0.4%，報11660點。

【11：43】【TWTR】馬斯克：蘋果威脅要將Twitter app從App Store下架 早前就蘋果應否公布用戶審查行動進行公投

【11：06】【美股焦點】微軟據報擬就動視暴雪收購案向歐盟讓步

【10：14】【加密貨幣】加密貨幣平台BlockFi申請破產保護 「FTX死亡漩渦已蔓延至另一加密實體」

【08：11】【歐洲央行】拉加德：歐元區通脹風險仍偏上行 重申續加息 縮表須審慎

===以下為11月28日（周一）美股===

儲局官員放鷹，加上投資者憂慮中國疫情發展，因為美企多跨國企業，受各地市場各自的發展影響，紐約期油一度跌逾3%，其後回穩； 避險情緒升溫，美股持續受壓。

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截至今晨5時（即收市），道指跌497點，報33849點；標指跌62點，報3963點；納指跌176點或1.58%，報11049點。蘋果內地廠iPhone生產傳受阻，股價跌2.6%。

紐約期油最新報76.65美元，跌0.4%。外電報道，OPEC+在下一次例會上將探討進一步減產這一選項。

紐約聯儲銀行行長威廉斯（John Williams）表示，預計聯儲局將需要進一步加息，並指在降低通脹方面還有很多工作要做，進一步加息將有助於恢復經濟平衡，隨著供應鏈的改善，通脹有緩和的跡象，儲局有信心將通脹降低到2%的目標。

威廉斯預計到2023年底，美國失業率將從3.7%升至4.5%至5.0%水平；到2022年底，預計通脹率將降至5.0%至5.5%，2023年底將降至3.0%至3.5%；預計美國今年和2023年經濟將溫和增長。

克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特（Loretta Mester）表示，不認為聯儲局接近暫停緊縮政策，需要觀察未來幾個月的通脹數據。聖路易斯聯儲銀行行長布拉德（James Bullard）更指前250個基點的利率上調，只是剛剛讓利率接近中性，又指迄今，量化緊縮（QT）進行得不錯。

歐洲央行行長拉加德在歐洲議會聽證會上表示，歐洲央行預計在12月貨幣政策會議上再次決定加息。 拉加德同時呼籲歐盟委員會和歐盟成員國執行可持續的財政政策，推動歐盟經濟向可持續和數字化轉型，確保歐盟的經濟安全。

拉加德表示，據歐洲央行的測算，2022年第三季度歐元區經濟比上一季度微增0.2%。此前，歐洲央行發表的調查報告曾預測，今年第三季度和第四季度歐元區經濟將陷入衰退。

加密貨幣貸款商Blockfi在新澤西州申請破產；並開始重組程序，公司手頭上擁有2.569億美元現金，期望提供流動性。

美國公布11月達拉斯聯儲商業活動指數為-14.4，預期為-22，前值為-19.4。美國本周焦點將落於核心PCE物價指數、失業率走勢及非農數據。

【歐洲央行】拉加德：歐元區通脹風險仍偏上行 重申續加息 縮表須審慎

美股本周重點數據︰

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焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】聚焦失業率+核心PCE物價指數 美非農人口增長料放緩（附表）

即市走勢︰

【01：12】標普500指數跌逾1%，道指跌超300點，納指跌約1%，聯儲局鷹派布拉德和聯儲局「三把手」威廉斯談及FOMC貨幣政策。

【00：45】歐股收市下跌，德股跌1.09%，法股跌0.7%，英股跌0.17%，泛歐STOXX 600指數跌0.65%

【00：41】殻牌（美：SHEL）跌約0.4%，消息稱殻牌將以約20億美元收購可再生天然氣生產商Nature Energy。

【00：10】文件顯示，加密貨幣借貸平台BlockFi仍欠美國證交會3000萬美元的罰款。今年2月，BlockFi同意支付1億美元罰款和解美國證交會對其的調查。

【23：59】美股頁岩油板塊下跌，康菲石油（美：COP）、西方石油（美：OXY）、馬拉松石油（美：MRO）、雪佛龍（美：CVX）均跌超2%。

【23：49】據市場消息，歐盟各國代表將於當地時間周一（11月28日）晚間再度開會，商討對俄羅斯原油限價事宜。

【23：38】國際油價觸底反彈，紐約期油自即市低位回升逾2美元，跌幅縮至0.6%，早先一度跌逾3%。

【23：22】據市場消息，加密貨幣經濟商Blockfi在新澤西州申請破產；該公司開始重組程序，以實現穩定；公司手頭上擁有2.569億美元現金，期望提供流動性。

【22：30】道指低開162點，報34185點，納指跌0.6%，報11157點 ，標指跌24點，報4001點。

【22：19】【2023展望】德銀旗下DWS：當內地全面放鬆清零 料強勁反彈 惟目前未脫困境

【19：52】【中概股業績】拼多多盤前抽升12% 第3季營收增65.1%、經調整純利124億人幣遠勝預期

【18：52】道指期貨跌208點，納指期貨跌0.9%，標指期貨跌32點。

【11：09】道指期貨跌162點，報34194點，標指期貨跌26點，報4006點，納指期貨跌95點或0.8%，報11687點。

【10：53】【FTX爆煲】巴哈馬總檢察長：若將FTX崩盤歸咎當地是「嚴重過度簡化事實」

【07：30】美股上周五半日市，美股開市個別發展，道指最多曾升192點，納指一度跌0.7%。道指收報34347點，升152點或0.45%；納指報11226點，跌58點或0.52%；標指報4026點，跌1點或0.03%。

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責任編輯︰梁浩碩

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