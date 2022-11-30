【美股市況】美長債息升近1%　道指跌170點　納指轉跌1% 蘋果跌近2%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美國10年期債息升近1%，報3.739厘，美股開市表現不一，道指低開67點，納指則微升，午市科技股有沽壓，道指掉頭向下，跌逾170點，納指亦轉跌。

美國公布9月FHFA房價指數，按月回升0.1%，好於預期跌1.2%，前值為跌0.7%。另外，世界大型企業研究會公布，美國11月消費者信心指數回落至100.2，但好過預期。10月修正後為102.2。

知名蘋果分析師郭明錤表示，蘋果iPhone 14 Pro與14 Pro Max在2022年第四季總出貨量，將較預期少1500萬至2000萬部。蘋果股價受壓，跌近2%，為11月10日以來新低。

即市走勢︰

【00：45】歐股收市個別發展，德股跌0.19%，法股升0.06%，英股升0.51%, 泛歐STOXX 600指數跌0.13%

【00：44】美元兌加元漲逾1%，現報1.3630，續刷近一個月新高。

【00：37】特斯拉中國發言人表示，該公司（美國得州電動汽車生產商）與安納思半導體合資公司「不存在投資關係」。企查查數據也顯示，安納思半導體的投資方「Tesla」為英國「Tesla Motors Limited」。

【00：20】特斯拉與瑞士汽車半導體公司Annex 在濟南建立合資公司安納思半導體。公司註冊資本1.5億美元，其中特斯拉持股5%，Annex擁55%股份，濟南蘇黎世安納思股權投資基金合夥企業持有40%的股權。

【00：20】美股科技板塊跌逾1%，亞馬遜、谷歌、蘋果等表現較差，B站仍然漲超22%

納斯達克100指數跌逾1%，成分股亞馬遜跌超2.6%跌幅靠前，谷歌A跌1.9%，蘋果和英偉達跌1.8%，中概股網易維持超過4.3%漲幅，百度漲5.8%，拼多多漲5.9%，京東漲8.6%。B站目前仍然漲逾22%。標普500指數目前跌超0.6%，道指下跌170點跌幅超過0.5%。

【00：20】知名蘋果分析師郭明錤表示，蘋果iPhone 14 Pro與14 Pro Max在2022年第四季總出貨量，將較預期少1500萬至2000萬部。

【22：30】道指低開67點，報33782點，但納指微升0.1%，報11060點，標指微跌，報3962點。

【18：26】道指期貨升50點，納指期貨升0.5%，標指期貨升12點。

【12：19】道指期貨升58點，報33929點，標指期貨升11點，報3981點，納指期貨升44點或近0.4%，報11660點。

【11：43】【TWTR】馬斯克：蘋果威脅要將Twitter app從App Store下架 早前就蘋果應否公布用戶審查行動進行公投

【11：06】【美股焦點】微軟據報擬就動視暴雪收購案向歐盟讓步

【10：14】【加密貨幣】加密貨幣平台BlockFi申請破產保護 「FTX死亡漩渦已蔓延至另一加密實體」

【08：11】【歐洲央行】拉加德：歐元區通脹風險仍偏上行 重申續加息 縮表須審慎

===以下為11月28日（周一）美股===

儲局官員放鷹，加上投資者憂慮中國疫情發展，因為美企多跨國企業，受各地市場各自的發展影響，紐約期油一度跌逾3%，其後回穩； 避險情緒升溫，美股持續受壓。

即睇美股收市：

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截至今晨5時（即收市），道指跌497點，報33849點；標指跌62點，報3963點；納指跌176點或1.58%，報11049點。蘋果內地廠iPhone生產傳受阻，股價跌2.6%。

紐約期油最新報76.65美元，跌0.4%。外電報道，OPEC+在下一次例會上將探討進一步減產這一選項。

紐約聯儲銀行行長威廉斯（John Williams）表示，預計聯儲局將需要進一步加息，並指在降低通脹方面還有很多工作要做，進一步加息將有助於恢復經濟平衡，隨著供應鏈的改善，通脹有緩和的跡象，儲局有信心將通脹降低到2%的目標。

威廉斯預計到2023年底，美國失業率將從3.7%升至4.5%至5.0%水平；到2022年底，預計通脹率將降至5.0%至5.5%，2023年底將降至3.0%至3.5%；預計美國今年和2023年經濟將溫和增長。

克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特（Loretta Mester）表示，不認為聯儲局接近暫停緊縮政策，需要觀察未來幾個月的通脹數據。聖路易斯聯儲銀行行長布拉德（James Bullard）更指前250個基點的利率上調，只是剛剛讓利率接近中性，又指迄今，量化緊縮（QT）進行得不錯。

歐洲央行行長拉加德在歐洲議會聽證會上表示，歐洲央行預計在12月貨幣政策會議上再次決定加息。 拉加德同時呼籲歐盟委員會和歐盟成員國執行可持續的財政政策，推動歐盟經濟向可持續和數字化轉型，確保歐盟的經濟安全。

拉加德表示，據歐洲央行的測算，2022年第三季度歐元區經濟比上一季度微增0.2%。此前，歐洲央行發表的調查報告曾預測，今年第三季度和第四季度歐元區經濟將陷入衰退。

加密貨幣貸款商Blockfi在新澤西州申請破產；並開始重組程序，公司手頭上擁有2.569億美元現金，期望提供流動性。

美國公布11月達拉斯聯儲商業活動指數為-14.4，預期為-22，前值為-19.4。美國本周焦點將落於核心PCE物價指數、失業率走勢及非農數據。

【歐洲央行】拉加德：歐元區通脹風險仍偏上行 重申續加息 縮表須審慎

美股本周重點數據︰

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焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】聚焦失業率+核心PCE物價指數 美非農人口增長料放緩（附表）

即市走勢︰

【01：12】標普500指數跌逾1%，道指跌超300點，納指跌約1%，聯儲局鷹派布拉德和聯儲局「三把手」威廉斯談及FOMC貨幣政策。

【00：45】歐股收市下跌，德股跌1.09%，法股跌0.7%，英股跌0.17%，泛歐STOXX 600指數跌0.65%

【00：41】殻牌（美：SHEL）跌約0.4%，消息稱殻牌將以約20億美元收購可再生天然氣生產商Nature Energy。

【00：10】文件顯示，加密貨幣借貸平台BlockFi仍欠美國證交會3000萬美元的罰款。今年2月，BlockFi同意支付1億美元罰款和解美國證交會對其的調查。

【23：59】美股頁岩油板塊下跌，康菲石油（美：COP）、西方石油（美：OXY）、馬拉松石油（美：MRO）、雪佛龍（美：CVX）均跌超2%。

【23：49】據市場消息，歐盟各國代表將於當地時間周一（11月28日）晚間再度開會，商討對俄羅斯原油限價事宜。

【23：38】國際油價觸底反彈，紐約期油自即市低位回升逾2美元，跌幅縮至0.6%，早先一度跌逾3%。

【23：22】據市場消息，加密貨幣經濟商Blockfi在新澤西州申請破產；該公司開始重組程序，以實現穩定；公司手頭上擁有2.569億美元現金，期望提供流動性。

【22：30】道指低開162點，報34185點，納指跌0.6%，報11157點 ，標指跌24點，報4001點。

【22：19】【2023展望】德銀旗下DWS：當內地全面放鬆清零 料強勁反彈 惟目前未脫困境

【19：52】【中概股業績】拼多多盤前抽升12% 第3季營收增65.1%、經調整純利124億人幣遠勝預期

【18：52】道指期貨跌208點，納指期貨跌0.9%，標指期貨跌32點。

【11：09】道指期貨跌162點，報34194點，標指期貨跌26點，報4006點，納指期貨跌95點或0.8%，報11687點。

【10：53】【FTX爆煲】巴哈馬總檢察長：若將FTX崩盤歸咎當地是「嚴重過度簡化事實」

【07：30】美股上周五半日市，美股開市個別發展，道指最多曾升192點，納指一度跌0.7%。道指收報34347點，升152點或0.45%；納指報11226點，跌58點或0.52%；標指報4026點，跌1點或0.03%。

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責任編輯︰梁浩碩

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