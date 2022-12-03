【美股市況】美就業市道仍緊　道指跌幅收窄至逾百點　納指跌0.8% 美滙指數回落至104（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美股期貨周五開市前公布多項經濟數據，表現令市場大跌眼鏡，顯示美國勞動力市場仍然保持強勁，道指曾最多跌355點，納指一度跌185點或1.6%。縱使12月大幅加息預期持續放緩，但憧憬終端利率仍有機會進一步上升，美滙指數一度反彈逾0.4%，升穿105關。

本港時間今晨2時3分，道指跌122點或0.36%，報34272點；納指跌94點或0.82%，報11388點；標指跌22點或0.55%，報4053點。美滙指數報104.63，跌0.1%。

11月份非農新增職位26.3萬份，遠超預期的20萬份，前值由26.1萬份上修至28.4萬份。新增職位集中在休閒和酒店、醫療保健和政府部門等行業。另外，失業率繼續維持3.7%，符合市場預期。

11月平均時薪以年率計錄得5.1%升幅，遠超預期4.6%，前值上修至5.6%；平均時薪按月升幅達0.6%，超預期0.3%，前值上修至0.5%。

市場預期終端利率或未必在5厘見頂，美國10年期國債息率同樣反彈，暫報3.61厘。

芝加哥聯儲銀行行長埃文斯表示，聯儲局正處於將通脹降低至2%的道路上。即使儲局放慢了加息的步伐，聯邦基金利率峰值可能會稍高。

摩根大通全球市場策略師Mike Bell認為，市場對美國經濟衰退的預測，比過去50年任何時候都要廣泛。有些違背直覺的是，如果明年勞動力市場保持良好，工資增長保持強勁，迫使聯儲局繼續比市場預期進一步加息，那麼市場不太可能作出積極反應。失業率上升有助降低工資增長和核心通脹，並使聯儲局能夠在明年或2024年的某個時候降息，股市很可能會出人意料很好地消化這一現象。現時所處的情況是，對經濟的好消息對市場來說就是壞消息，反之亦然。

美國銀行認為，與非農報告出爐前的市場預期相比，強勁的非農報告出爐後，聯儲局將不得不接受更高的終端利率。經濟學家們表示, 仍然預計到明年3月聯邦基金利率終值將達到5厘至5.25厘，強勁的勞動力市場可能意味著，聯儲局將不得不傾向於採取更多行動，以將通脹控制在可持續下行的軌道上。

路透引述消息人士報道，中國監管機構已下令中國銀行（03988）、建設銀行（00939）、工商銀行（01398）和農業銀行（01288）向內地房企發放離岸貸款，用以償還海外債務，其中被譽為中國民營房企「五朵金花」的旭輝控股（00884）、碧桂園（02007）、龍湖（00960）、美的置業（03990）和新城發展（01030）為首批獲得貸款資格的內房。在第一批試行完成後，還將擴大範圍納入更多銀行。

即市走勢︰

【02：16】美、布兩油跌逾2%，現分別報79.75美元/桶和85.3美元/桶。

【02：15】洛克希德馬丁(LMT)一度漲超3%，盤中股價創下新高，現漲幅回落至2.5%，此前公司獲得4.31億美元國防合同。

【01：28】美國聯合航空接近達成一份協議，有望採購數十架波音787飛機。波音股價漲3%

【01：06】歐洲主要股指漲跌不一，德國DAX30指數漲0.27%，英國富時100指數跌0.03%，法國CAC40指數跌0.17%。泛歐STOXX 600指數跌0.15%

【00：48】倫敦金屬交易所（LME）：滙豐銀行已經辭去LME與LME清算所會員身份。

【23：54】摩根士丹利：維持蘋果(美：AAPL)目標價175美元 評級增持

摩根士丹利分析師Erik Woodring根據Sensor Tower數據估計，11月蘋果App Store淨收入同比下降3%。盡管價格提高，但11月國際市場下載量仍在增長，這讓他感到鼓舞。截至11月底，App Store淨營收同比下降3%，低於Woodring對整個季度淨營收保持不變的1%的預期，這意味著App Store在12月份需要同比增長4%才能達到他的季度預期，他現在認為這是相對保守的。Woodring仍預計第四季度iPhone產量將出現600萬至700萬部缺口。將蘋果股價目標價維持在175美元，評級為增持。

【23：37】路透社調查顯示，美國房價預計在2023年下跌5.6%，9月調查預計為2.0%，從峰值到谷底下跌12%

【23：01】納斯達克金龍指數漲5%，小鵬汽車漲24%，晶科能源、嗶哩嗶哩、理想汽車均漲10%。

【22：52】加拿大蒙特利爾銀行：聯儲局12月加息50個基點的可能性仍然存在

加拿大蒙特利爾銀行財富管理首席投資官Yung-Yu Ma表示，雖然非農報告給聯儲局鷹派成員更強的火力，讓局方能夠在12月點陣圖上作出更加激進的預期，但12月加息50個基點仍然是最可能出現的情況，屆時可能會看到，聯儲局在12月加息50個基點，並公布一份基調更鷹派的聲明。非農數據公布後，期貨波動很大，市場似乎正在重新評估鮑威爾的整個講話，因為如果在兩周後得到一個更加強硬的聲明和預測，情況就會非常不同。

【18：30】道指期貨跌22點，報34407點；納指期貨跌11點或0.1%，報12051點。

【12：10】道指期貨跌78點，報34351點；標指期貨跌11點，報4070點，納指期貨跌50點或0.4%，報12012點。

【11：51】【投行花紅】富瑞Jefferies：今年將面對一個艱難的花紅季節 市場料投行承銷團隊花紅大減45%

【10：34】【中美關係】大摩前亞洲區主席羅奇：拜登對中國更強硬、中美關係更差 「你不想把所有雞蛋都放在一個中國籃子內」

【09：18】【儲行官員】巴爾：本月或放慢加息步伐 威廉斯則稱加息還有很長的路要走

【08：30】【投行裁員】瑞信據報裁減更多職位 香港私人銀行業務削減約5%職位

【08：26】【美股焦點】摩通：美股近期反彈將完結 明年上半年或跌15%

===以下為12月1日（周四）美股===

美國多項經濟數據遜預期，美股偏軟，美國10月核心PCE通脹等經濟數據均符合市場預期，但11月ISM製造業指數跌至49，較市場預期為差，經濟衰退陰霾籠罩下，美股周四開市未能承接周三升勢，道指最多曾跌460點，納指亦曾跌89點或0.8%，午市跌幅稍收窄。

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投資者觀望周五公布的非農就業職位及失業率數字，截至今晨五時（即收市），道指跌194點，報34395點；標指跌3點，報4076點；納指升14點，報11482點。

美滙指數在經濟數據公布後跌穿105關，美債息率同樣持續走低，失守3.6厘。紐約聯儲銀行總裁威廉斯（John Williams）強調，鑑於美國物價仍然處於極高水平，聯儲局必須進一步加息。

信貸評級機構標普警告，鑑於多國央行持續多次加息，導致信貸成本大增，歐洲與美國的企業債務違約比率明年可能倍增，甚至升近3倍。

Challenger公布美國11月份裁員人數，整體削減76835份職位，按年增加4.16倍，裁員人數為2021年1月以來最高。

美國10月核心PCE物價指數按年升5%，符合市場預期，前值為5.1%，按月升0.2%，低於預期0.3%。

美國11月ISM製造業指數為49，為2020年5月以來首次收縮，市場預期為49.8。美國11月製造業採購經理指數（PMI）終值為47.7，為2020年5月以來新低，預期及初值均為47.6。

路透社消息，滙豐將把其遍布全球超過2000人的高級經理團隊裁減15%，也就是有多達300名資深經理將被辭退。

瑞士信貸據傳在其香港財富中心，削減約5%私人銀行員工。瑞士信貸拒絶就香港的裁員發表評論。

即市走勢︰

【01：03】房地美：美國30年期抵押貸款利率跌至6.49%。

【00：51】歐洲主要股指收盤漲跌不一，德國DAX30指數漲0.65%，英國富時100指數跌0.19%，法國CAC40指數漲0.23%，泛歐STOXX 600指數升0.89%。

【00：33】布蘭特原油期貨合約漲4.99%，報88.45美元。

【00：31】AMC院綫（美：AMC）恢復交易，現漲幅回落至約17%。

【00：29】美股WSB概念股抽升，AMC院綫（美：AMC）拉升19%後臨時停牌，3B家居（美：BBBY）漲超9%，遊戲驛站（美：GME）轉漲超3%。

【00：08】據市場消息，瑞士信貸（美：CS）據悉將在債務銷售業務裁員三分之一。

【00：02】路透社消息，滙豐將把其遍布全球超過2000人的高級經理團隊裁減15%，也就是有多達300名資深經理將被辭退。

【23：58】美國財政部副部長表示，需要有適當的監管體系來應對金融創新， 國會通過加密立法至關重要， 又指將需要與國際夥伴合作，為加密貨幣制定有效的監管規定

【23：53】美股半導體板塊普遍下挫，美光科技、Wolfspeed跌3%，聯電、邁威爾科技、安森美半導體跌2%，GFS跌1%。

【23：32】據消息人士，Facebook與歐盟監管機構進行初步談判，但尚未取得任何進展。

【23：20】市場消息：瑞士信貸在其香港財富中心，削減約5%私人銀行員工。瑞士信貸拒絶就香港的裁員發表評論。

【23：20】經濟數據未見太多驚喜，道指一度倒升後調頭向下，曾跌逾400點，納指跌0.5%。

【22：33】道指開市微跌31點

【21：40】【美國失業救濟金人數】美國上周新申失業救濟人數22.5萬 低過預期

【21：40】美國10月核心PCE數據符預期，反映通脹大致見頂，勞動力過熱情況有改善，美滙跌穿105關，美10年期國債息率亦跌穿3.6厘關，道指期貨由跌轉升。

【18：50】道指期貨跌54點，納指期貨跌28點或0.2%

【12：00】道指期貨跌2點，報34597點，標指期貨升5點，報4086點，納指期貨升6點或0.04%，報12048點。

【11：38】【全球裁員】H&M將全球裁員1500人 佔員工人數近1%

【11：31】【加密貨幣】貝萊德CEO芬克：FTX破產源於不當行為 惟不能忽視加密貨幣背後的技術相當重要

【10：23】【美股焦點】Spotify CEO再次抨擊蘋果扼殺創新、損害消費者

【10：11】【日圓匯價】日圓兌美元升穿137關創3個月高 每百日圓兌港元升回5.7算

【08：54】【美國加息】馬斯克：聯儲局必須立即減息 以防止經濟步入嚴重衰退

【08：38】【美國加息】鮑威爾暗示12月放慢加息速度 12月加息0.5厘機會升至逾75%

【08：09】【TWTR】馬斯克、蘋果冰釋前嫌 與庫克會面後表示蘋果不會將Twitter app下架

【07：19】【儲局官員】鮑威爾重要演說：最快12月減慢加息速度 終極息口略高於9月預期

【ET財智Talk】剖析資產調配 鴻鵠陸庭龍透視2023年股債入市策略 ！

===以下為11月30日（周三）美股===

聯儲局主席鮑威爾稱，最快12月就會放緩加息步伐，利率峰值可能略高於9月份的預期；偏鴿言論紓緩市場對大幅加息的憂慮，美股轉升，尾段升幅擴大。

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截至本港時間今晨5時（即收市），道指升737點，報34589點；標指升122點，報4080點；納指漲484點或4.41%，報11468點；反映中國概念股表現的納斯達克金龍中國指數飈逾9.6%。

鮑威爾強調，聯儲局在恢復物價穩定方面還有很長的路要走，預計10月核心個人消費開支平減指數（Core PCE）按年上升6%。

他說，美國勞動力市場存在實際的供需失衡問題，通脹已經在經濟中蔓延 ； 歷史經驗表明，儲局不能過早放鬆貨幣政策，需要在一段時期內維持限制性利率政策，利率頂峰仍存在相當大的不確定性。

美國企業招聘人數在11月降至近兩年來最低水平，薪金升幅放緩，表明在經濟愈來愈差的前景下，僱主可能繼續減少招聘，11月企業就業人數增12.7萬人，為2021年1月以來的最小增幅。

「勞動力市場的拐點可能很難捕捉，但數據表明，儲局收緊政策正在對創造就業和薪金增長造成影響，」 ADP首席經濟學家Nela Richardson在聲明中表示，「企業也不再處於高速補充人員的模式，辭職人數減少，疫情後的復甦正在企穩。」

在鮑威爾講話之前，瑞穗預期聯儲局12月加息50個基點，但預計明年2月將再加息50個基點，隨後兩次加息25個基點，推動聯邦基金利率超過5厘。

即市走勢︰

【01：40】亞馬遜CEO Andy Jassy表示，新冠疫情迫使公司花費增加，現時目標是精簡和削減成本，將繼續進行基礎設施的擴張。對設備業務感到高興和樂觀，正在推動大量電子商務發展。

【01：04】惠譽：由於飛機需求回升和國防支出增加，航空航天和國防行業前景改善。從2023年開始，航空航天和國防行業良好的需求，應該增加現金流和去槓桿能力

【00：45】歐洲主要股指集體收漲，德國DAX30指數漲0.31%，英國富時100指數漲0.79%，法國CAC40指數漲1.04%。

【00：32】市場消息：Meta Platforms（美：META）在削減成本過程中，縮減紐約市哈德遜區的辦公室規模。Meta股價升約2.6%

【00：19】美國加密貨幣交易所Kraken：為適應當前市場環境，公司將在全球裁員約1100人，即約總員工數目的30%。公司指宏觀經濟和地緣政治因素拖累金融市場，導致交易量大幅下降，客戶註冊數量減少

【00：02】歐元兌美元轉跌失守1.03關口，低見1.0294，跌幅0.35%。北美時段盤初一度上漲0.7%逼近1.04關口。

【23：54】花旗集團稱，正在逐步退出韓國和俄羅斯的消費者銀行業務。

【23：53】CNN：公司自11月30日將開始通知部分員工，他們被裁員。

【23：39】英國央行：在出售長期和指數掛鉤國債的窗口上出售了14.988億英鎊的國債。

【22：30】【美國經濟數據】美國「小非農」ADP就業人數僅增12.7萬 遠低預期

【19：50】道指期貨升21點，納指期貨升41點或0.4%

【12：00】道指期貨升43點，報33900點，標指期貨升5點，報3967點，納指期貨升17點或0.1%，報11541點。

【11：55】【美國減息】巴克萊預期聯儲局明年11月才減息 美國經濟衰退延遲至明年第二季才開始

【11：32】【解碼│鄭州富士康擾動】天風證券郭明錤：下調第4季蘋果iPhone出貨量預測20% 鄭州廠11月產能利用率僅20%

【10：40】【TSLA】標普：Tesla的電動車領導地位正在削弱 競爭對手以更便宜的車款搶佔市佔率

===以下為11月29日（周二）美股===

美國消費者信心指數降至4個月低位，道指一度跌187點，尾市反覆回穩，截至本港今晨5時（即收市），道指升3點，報33852點；標指跌6點，報3957點；納指跌65點或0.59%，報10983點。蘋果股價跌約2%，為表現最差道指成份股，亞馬遜股價亦跌1.6%。

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知名蘋果分析師郭明錤表示，蘋果iPhone 14 Pro與14 Pro Max在2022年第四季總出貨量，將較預期少1500萬至2000萬部。

美滙指數報106.85，升0.16%；美國10年期債息報3.7534厘，升逾7點子；2年期債息由即市高位4.4856厘稍為回落，尾市報4.4794厘。

巴克萊預計聯儲局首次降息將在2023年11月到來。該行解釋稱，鑑於近期公布的數據強於預期，預計短期內GDP會表現較強，衰退開始的時間將比此前的預測晚一個季度來臨。巴克萊現在預計聯儲局將在明年5月至9月維持利率不變，然後在11月和12月政策會議上各降息25基點。巴克萊仍然預計經濟會衰退，明年第二至第四季度GDP會負增長，預計聯儲局將在12月和2月各加息50個基點，明年3月是最後一次加息，幅度為25基點。

美國公布9月FHFA房價指數，按月回升0.1%，好於預期跌1.2%，前值為跌0.7%。另外，世界大型企業研究會公布，美國11月消費者信心指數回落至100.2，但好過預期。10月修正後為102.2。

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即市走勢︰

【05：03】熱門中概股造好，嗶哩嗶哩漲逾22%，微博漲逾10%，理想汽車漲逾8%，小鵬汽車、京東、騰訊音樂漲逾6%，百度、阿里巴巴漲逾5%，蔚來漲逾3%，網易、唯品會漲逾2%。每日優鮮跌逾3%。

【05：01】納斯達克100指數初步收跌0.7%，成分股Illumina、電商Mercadolibre等跌逾3%，蘋果跌2%，亞馬遜跌約1.6%。

【05：00】熱門中概股延續昨日漲勢，納斯達克金龍中國指數收漲約5%。嗶哩嗶哩績後收漲約22%，理想汽車收漲約9%，京東收漲約7%。拼多多漲逾5.9%

【04：38】美國10年期債息漲約7.5個基點，刷新日高至3.7571厘，歐股盤初曾跌至日低3.6460厘。兩年期美債息漲3.92基點，報4.4773厘，徘徊於美股盤初漲至的即市高4.4856厘附近。

【04：28】美國連鎖超市Kroger的CEO在國會參院作證詞時表示，公司與同行Albertsons的合併交易，將能夠幫助降低零售物價水平。

【03：33】紐約1月原油期貨收漲0.96美元，漲幅1.24%，報78.20美元。

【03：18】美聯儲貼現利率會議紀要：9家地方聯儲的主管們此前尋求將貼現利率提高75個基點。此外，堪薩斯城聯儲、紐約聯儲、費城聯儲的主管們當時傾向於將貼現利率提高50個基點。

【02：56】伊拉克：OPEC計劃11月份減產石油200萬桶/日。

【02：54】紐約2月黃金期貨收漲0.5%，報1763.70美元。

【02：14】前美國紐約聯儲主席杜德利：預計聯儲局利率峰值在5厘至5.5厘。

【02：04】一名律師表示：BlockFi將尋求從FTX旗下交易公司Alameda Research追回6.80億美元資金。BlockFi將返還現金到客戶的加密數字貨幣錢包。 創辦人Sam Bankman-Fried（SBF）旗下Alameda，在數字貨幣抵押貸款方面出現違約。

【01：53】投行Evercore：雖然美債收益率曲綫倒掛程度加深，但還沒有到達觸發聯儲局暫停緊縮政策的地步

【01：49】Energy Aspects Ltd.分析師表示，OPEC+可能會在周日延續現存石油減產政策。油價不可能為幫助拜登政府填補戰略石油儲備（SPR）而持續交投於70至79美元/桶區間。

【01：44】市場消息：由於航運價格走高，法國航運巨頭達飛海運（CMA）支付30億美元股息。

【01：15】零售貿易組織NRF：美國2022年感恩節周末（包括上周四感恩節當天和網絡星期一）的購物者達1.967億人次，超過2021年同期，並創2017年開始統計以來的新高；NRF之前預計為1.663億人次。

【01：10】市場消息：美國白宮尋求以70美元/桶的固定價格，填補戰略石油儲備（SPR）。

【01：08】嘉年華郵輪（美：CCL）：網絡星期一（Cyber Monday）預訂量比2019年高出50%。

【00：45】歐股收市個別發展，德股跌0.19%，法股升0.06%，英股升0.51%， 泛歐STOXX 600指數跌0.13%

【00：44】美元兌加元漲逾1%，現報1.3630，續刷近一個月新高。

【00：37】特斯拉中國發言人表示，該公司（美國得州電動汽車生產商）與安納思半導體合資公司「不存在投資關係」。企查查數據也顯示，安納思半導體的投資方「Tesla」為英國「Tesla Motors Limited」。

【00：20】特斯拉與瑞士汽車半導體公司Annex 在濟南建立合資公司安納思半導體。公司註冊資本1.5億美元，其中特斯拉持股5%，Annex擁55%股份，濟南蘇黎世安納思股權投資基金合夥企業持有40%的股權。

【00：20】美股科技板塊跌逾1%，亞馬遜、谷歌、蘋果等表現較差，B站仍然漲超22%

納斯達克100指數跌逾1%，成分股亞馬遜跌超2.6%跌幅靠前，谷歌A跌1.9%，蘋果和英偉達跌1.8%，中概股網易維持超過4.3%漲幅，百度漲5.8%，拼多多漲5.9%，京東漲8.6%。B站目前仍然漲逾22%。標普500指數目前跌超0.6%，道指下跌170點跌幅超過0.5%。

【00：20】知名蘋果分析師郭明錤表示，蘋果iPhone 14 Pro與14 Pro Max在2022年第四季總出貨量，將較預期少1500萬至2000萬部。

【22：30】道指低開67點，報33782點，但納指微升0.1%，報11060點，標指微跌，報3962點。

【18：26】道指期貨升50點，納指期貨升0.5%，標指期貨升12點。

【12：19】道指期貨升58點，報33929點，標指期貨升11點，報3981點，納指期貨升44點或近0.4%，報11660點。

【11：43】【TWTR】馬斯克：蘋果威脅要將Twitter app從App Store下架 早前就蘋果應否公布用戶審查行動進行公投

【11：06】【美股焦點】微軟據報擬就動視暴雪收購案向歐盟讓步

【10：14】【加密貨幣】加密貨幣平台BlockFi申請破產保護 「FTX死亡漩渦已蔓延至另一加密實體」

【08：11】【歐洲央行】拉加德：歐元區通脹風險仍偏上行 重申續加息 縮表須審慎

===以下為11月28日（周一）美股===

儲局官員放鷹，加上投資者憂慮中國疫情發展，因為美企多跨國企業，受各地市場各自的發展影響，紐約期油一度跌逾3%，其後回穩； 避險情緒升溫，美股持續受壓。

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截至今晨5時（即收市），道指跌497點，報33849點；標指跌62點，報3963點；納指跌176點或1.58%，報11049點。蘋果內地廠iPhone生產傳受阻，股價跌2.6%。

紐約期油最新報76.65美元，跌0.4%。外電報道，OPEC+在下一次例會上將探討進一步減產這一選項。

紐約聯儲銀行行長威廉斯（John Williams）表示，預計聯儲局將需要進一步加息，並指在降低通脹方面還有很多工作要做，進一步加息將有助於恢復經濟平衡，隨著供應鏈的改善，通脹有緩和的跡象，儲局有信心將通脹降低到2%的目標。

威廉斯預計到2023年底，美國失業率將從3.7%升至4.5%至5.0%水平；到2022年底，預計通脹率將降至5.0%至5.5%，2023年底將降至3.0%至3.5%；預計美國今年和2023年經濟將溫和增長。

克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特（Loretta Mester）表示，不認為聯儲局接近暫停緊縮政策，需要觀察未來幾個月的通脹數據。聖路易斯聯儲銀行行長布拉德（James Bullard）更指前250個基點的利率上調，只是剛剛讓利率接近中性，又指迄今，量化緊縮（QT）進行得不錯。

歐洲央行行長拉加德在歐洲議會聽證會上表示，歐洲央行預計在12月貨幣政策會議上再次決定加息。 拉加德同時呼籲歐盟委員會和歐盟成員國執行可持續的財政政策，推動歐盟經濟向可持續和數字化轉型，確保歐盟的經濟安全。

拉加德表示，據歐洲央行的測算，2022年第三季度歐元區經濟比上一季度微增0.2%。此前，歐洲央行發表的調查報告曾預測，今年第三季度和第四季度歐元區經濟將陷入衰退。

加密貨幣貸款商Blockfi在新澤西州申請破產；並開始重組程序，公司手頭上擁有2.569億美元現金，期望提供流動性。

美國公布11月達拉斯聯儲商業活動指數為-14.4，預期為-22，前值為-19.4。美國本周焦點將落於核心PCE物價指數、失業率走勢及非農數據。

【歐洲央行】拉加德：歐元區通脹風險仍偏上行 重申續加息 縮表須審慎

美股本周重點數據︰

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焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】聚焦失業率+核心PCE物價指數 美非農人口增長料放緩（附表）

即市走勢︰

【01：12】標普500指數跌逾1%，道指跌超300點，納指跌約1%，聯儲局鷹派布拉德和聯儲局「三把手」威廉斯談及FOMC貨幣政策。

【00：45】歐股收市下跌，德股跌1.09%，法股跌0.7%，英股跌0.17%，泛歐STOXX 600指數跌0.65%

【00：41】殻牌（美：SHEL）跌約0.4%，消息稱殻牌將以約20億美元收購可再生天然氣生產商Nature Energy。

【00：10】文件顯示，加密貨幣借貸平台BlockFi仍欠美國證交會3000萬美元的罰款。今年2月，BlockFi同意支付1億美元罰款和解美國證交會對其的調查。

【23：59】美股頁岩油板塊下跌，康菲石油（美：COP）、西方石油（美：OXY）、馬拉松石油（美：MRO）、雪佛龍（美：CVX）均跌超2%。

【23：49】據市場消息，歐盟各國代表將於當地時間周一（11月28日）晚間再度開會，商討對俄羅斯原油限價事宜。

【23：38】國際油價觸底反彈，紐約期油自即市低位回升逾2美元，跌幅縮至0.6%，早先一度跌逾3%。

【23：22】據市場消息，加密貨幣經濟商Blockfi在新澤西州申請破產；該公司開始重組程序，以實現穩定；公司手頭上擁有2.569億美元現金，期望提供流動性。

【22：30】道指低開162點，報34185點，納指跌0.6%，報11157點 ，標指跌24點，報4001點。

【22：19】【2023展望】德銀旗下DWS：當內地全面放鬆清零 料強勁反彈 惟目前未脫困境

【19：52】【中概股業績】拼多多盤前抽升12% 第3季營收增65.1%、經調整純利124億人幣遠勝預期

【18：52】道指期貨跌208點，納指期貨跌0.9%，標指期貨跌32點。

【11：09】道指期貨跌162點，報34194點，標指期貨跌26點，報4006點，納指期貨跌95點或0.8%，報11687點。

【10：53】【FTX爆煲】巴哈馬總檢察長：若將FTX崩盤歸咎當地是「嚴重過度簡化事實」

【07：30】美股上周五半日市，美股開市個別發展，道指最多曾升192點，納指一度跌0.7%。道指收報34347點，升152點或0.45%；納指報11226點，跌58點或0.52%；標指報4026點，跌1點或0.03%。

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責任編輯︰梁浩碩