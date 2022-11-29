【美股市況】儲局官員放鷹 道指跌324點　標指納指跌1% （不斷更新）

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美股憂慮中國疫情發展，因為美企多跨國企業，受着各地市場各自的發展影響，道指低開162點，儲局官員鷹派言論令午市跌幅擴大至逾300點。美長債息回落，市場憂慮衰退，油價向下, 紐約期油一度跌逾3%。

外電報道，OPEC+在下一次例會上將探討進一步減產這一選項。過去三周，紐約期油累計下跌一度超過20%。

紐約聯儲銀行行長威廉斯（John Williams）表示，預計聯儲局將需要進一步加息，並指在降低通脹方面還有很多工作要做，進一步加息將有助於恢復經濟平衡，隨著供應鏈的改善，通脹有緩和的跡象，儲局有信心將通脹降低到2%的目標。

威廉斯預計到2023年底，美國失業率將從3.7%升至4.5%至5.0%水平；到2022年底，預計通脹率將降至5.0%至5.5%，2023年底將降至3.0%至3.5%；預計美國今年和2023年經濟將溫和增長。

克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特(Loretta Mester)表示，不認為聯儲局接近暫停緊縮政策，需要觀察未來幾個月的通脹數據。聖路易斯聯儲銀行行長布拉德（James Bullard）更指前250個基點的利率上調，只是剛剛讓利率接近中性，又指迄今，量化緊縮（QT）進行得不錯。

歐洲央行行長拉加德在歐洲議會聽證會上表示，歐洲央行預計在12月貨幣政策會議上再次決定加息。 拉加德同時呼籲歐盟委員會和歐盟成員國執行可持續的財政政策，推動歐盟經濟向可持續和數字化轉型，確保歐盟的經濟安全。

拉加德表示，據歐洲央行的測算，2022年第三季度歐元區經濟比上一季度微增0.2%。此前，歐洲央行發表的調查報告曾預測，今年第三季度和第四季度歐元區經濟將陷入衰退。

加密貨幣貸款商Blockfi在新澤西州申請破產；並開始重組程序，公司手頭上擁有2.569億美元現金，期望提供流動性。

美國公布11月達拉斯聯儲商業活動指數為-14.4，預期為-22，前值為-19.4。美國本周焦點將落於核心PCE物價指數、失業率走勢及非農數據。

【歐洲央行】拉加德：歐元區通脹風險仍偏上行 重申續加息 縮表須審慎

美股本周重點數據︰

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焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】聚焦失業率+核心PCE物價指數 美非農人口增長料放緩（附表）

即市走勢︰

【01：12】標普500指數跌逾1%，道指跌超300點，納指跌約1%，聯儲局鷹派布拉德和聯儲局「三把手」威廉斯談及FOMC貨幣政策。

【00：45】歐股收市下跌，德股跌1.09%，法股跌0.7%，英股跌0.17%，泛歐STOXX 600指數跌0.65%

【00：41】殻牌(美:SHEL)跌約0.4%，消息稱殻牌將以約20億美元收購可再生天然氣生產商Nature Energy。

【00：10】文件顯示，加密貨幣借貸平台BlockFi仍欠美國證交會3000萬美元的罰款。今年2月，BlockFi同意支付1億美元罰款和解美國證交會對其的調查。

【23：59】美股頁岩油板塊下跌，康菲石油(美：COP)、西方石油(美：OXY)、馬拉松石油(美：MRO)、雪佛龍(美：CVX)均跌超2%。

【23：49】據市場消息，歐盟各國代表將於當地時間周一（11月28日）晚間再度開會，商討對俄羅斯原油限價事宜。

【23：38】國際油價觸底反彈，紐約期油自即市低位回升逾2美元，跌幅縮至0.6%，早先一度跌逾3%。

【23：22】據市場消息，加密貨幣經濟商Blockfi在新澤西州申請破產；該公司開始重組程序，以實現穩定；公司手頭上擁有2.569億美元現金，期望提供流動性。

【22：30】道指低開162點，報34185點，納指跌0.6%，報11157點 ，標指跌24點，報4001點。

【22：19】【2023展望】德銀旗下DWS：當內地全面放鬆清零 料強勁反彈 惟目前未脫困境

【19：52】【中概股業績】拼多多盤前抽升12% 第3季營收增65.1%、經調整純利124億人幣遠勝預期

【18：52】道指期貨跌208點，納指期貨跌0.9%，標指期貨跌32點。

【11：09】道指期貨跌162點，報34194點，標指期貨跌26點，報4006點，納指期貨跌95點或0.8%，報11687點。

【10：53】【FTX爆煲】巴哈馬總檢察長：若將FTX崩盤歸咎當地是「嚴重過度簡化事實」

【07：30】美股上周五半日市，美股開市個別發展，道指最多曾升192點，納指一度跌0.7%。道指收報34347點，升152點或0.45%；納指報11226點，跌58點或0.52%；標指報4026點，跌1點或0.03%。

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責任編輯︰梁浩碩

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