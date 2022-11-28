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英運輸大臣指難負擔公務員加薪 坦承政府莫財

環球社會熱點 12:16 2022/11/28

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英國多個行業發起罷工，要求工資提升應對通脹高企帶來的生活成本壓力增加。英國運輸大臣夏萬恒表明，難以負擔公務員的加薪要求，指政府並無資金為公務員加人工。在野工黨批評，夏萬恒應該盡力嘗試阻止公務員罷工。

英國最大護士工會下月罷工2日 非緊急醫療服務受阻 【下一頁】

夏萬恒（Mark Harper）周日（27日）接受天空電視台訪問時表示，受制於俄烏戰爭及新冠肺炎疫情後經濟復甦的壓力，英國正面臨非常嚴峻的經濟狀況。夏萬恒理解民眾希望人工有增加，但加幅需要可負擔範圍，而且符合經濟大環境。

其時，夏萬恒被問及護士要求人工增長19%不果，並決定發起史上首次罷工。他不認為按通脹水平調整或推動的薪酬上升是可負擔，強調政府嘗試為所有公務員加人工，但幅度絕對不會由通脹推動。

夏萬恒亦坦言政府無足夠資金應對相關幅度的薪酬調整，更指在私營領域亦無類似幅度人工調整，通常是低於通脹水平。不過，夏萬恒暗示，與鐵路工會的薪酬談判有進展，雙方很有可能達成協議。

歐盟未就天然氣價格上限達共識 各國狠批不切實際 【下一頁】

工黨影子地方發展大臣藍麗珊（Lisa Nandy）表示，政府之所以稱公務員加薪要求難以負擔，因為保守黨已執政12年，而前首相卓慧思（Liz Truss）及前財相關浩霆（Kwasi Kwarteng）用當中44日摧毀英國經濟。

藍麗珊指現任政府內要有一定程度的謙遜，現時最需要做的是盡力確保公務員在今個冬天不會大罷工。

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責任編輯：吳漢培

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