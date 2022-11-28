▲ 【港元拆息】1個月HIBOR續見4.1厘、再創14年高 11日累升1.1厘

香港銀行同業拆息（HIBOR）繼續全線上升，當中與樓按H按掛鈎的1個月HIBOR連升11個交易日，新報4.12946厘，單日升不足0.02厘，續創逾14年高位。在過去11個交易日，1個月HIBOR累升逾1.1厘，最新息率也明顯高於目前主流H按實際供款利息，令銀行有壓力上調最優惠利率（P）。

11月28日HIBOR（厘） 單日變幅 隔夜 3.50179 ＋0.00179 1 星期 3.92524 ＋0.09828 2 星期 3.98298 ＋0.15256 1 個月 4.12946 ＋0.01988 2 個月 4.55185 ＋0.00536 3 個月 5.22911 ＋0.00822 6 個月 5.40286 ＋0.00512 12 個月 5.63905 ＋0.01209

港元拆息走高之下，港元匯價與7.85弱方保持距離，新報7.8156。

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編輯：麥德銘