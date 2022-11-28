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【港元拆息】1個月HIBOR續見4.1厘、再創14年高　滙豐預告加P壓力

宏觀解讀 12:26 2022/11/28

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【港元拆息】1個月HIBOR續見4.1厘、再創14年高　11日累升1.1厘

香港銀行同業拆息（HIBOR）繼續全線上升，當中與樓按H按掛鈎的1個月HIBOR連升11個交易日，新報4.12946厘，單日升不足0.02厘，續創逾14年高位。在過去11個交易日，1個月HIBOR累升逾1.1厘，最新息率也明顯高於目前主流H按實際供款利息，令銀行有壓力上調最優惠利率（P）。

  11月28日HIBOR（厘） 單日變幅
隔夜 3.50179 ＋0.00179
1 星期 3.92524 ＋0.09828
2 星期 3.98298 ＋0.15256
1 個月 4.12946 ＋0.01988
2 個月 4.55185 ＋0.00536
3 個月 5.22911 ＋0.00822
6 個月 5.40286 ＋0.00512
12 個月 5.63905 ＋0.01209

港元拆息走高之下，港元匯價與7.85弱方保持距離，新報7.8156。

滙豐 （00005） 亞太區聯席行政總裁廖宜建最新接受本地傳媒訪問時，被問及若12月聯儲局加息0.5厘，港銀會否再上調最優惠利率0.25厘，他回應稱「大概是這個水平吧」，補充其他中小型銀行、虛擬銀行在資金成本和借貸結構不同，加息幅度或有不同。

廖宜建又指，香港銀行調整利率時會考慮本地經濟情況，利息走向會較美國慢一點，也不會「1比1」同步增加。

又一大鱷聲稱做空港元　Weinstein：好比買一張彩票，可見【下一頁】

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【H按封頂息】中小型銀行逆市削封頂息至2.875厘、分析：短期策略　1個月港元拆息八連升逼4厘

編輯：麥德銘

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