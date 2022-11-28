【港元拆息】1個月HIBOR續見4.1厘、再創14年高　滙豐預告加P壓力

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【美股期貨】道指期貨跌162點 納指期貨跌0.8%（不斷更新）
香港銀行同業拆息（HIBOR）繼續全線上升，當中與樓按H按掛鈎的1個月HIBOR連升11個交易日，新報4.12946厘，單日升不足0.02厘，續創逾14年高位。在過去11個交易日，1個月HIBOR累升逾1.1厘，最新息率也明顯高於目前主流H按實際供款利息，令銀行有壓力上調最優惠利率（P）。
|11月28日HIBOR（厘）
|單日變幅
|隔夜
|3.50179
|＋0.00179
|1 星期
|3.92524
|＋0.09828
|2 星期
|3.98298
|＋0.15256
|1 個月
|4.12946
|＋0.01988
|2 個月
|4.55185
|＋0.00536
|3 個月
|5.22911
|＋0.00822
|6 個月
|5.40286
|＋0.00512
|12 個月
|5.63905
|＋0.01209
港元拆息走高之下，港元匯價與7.85弱方保持距離，新報7.8156。
滙豐 （00005） 亞太區聯席行政總裁廖宜建最新接受本地傳媒訪問時，被問及若12月聯儲局加息0.5厘，港銀會否再上調最優惠利率0.25厘，他回應稱「大概是這個水平吧」，補充其他中小型銀行、虛擬銀行在資金成本和借貸結構不同，加息幅度或有不同。
廖宜建又指，香港銀行調整利率時會考慮本地經濟情況，利息走向會較美國慢一點，也不會「1比1」同步增加。
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編輯：麥德銘