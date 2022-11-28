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【大行報告】大摩調整中港股票及亞太區股票焦點名單　各加入一隻股份

股市 11:53 2022/11/28

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【大行報告】大摩調整中港股票及亞太區股票焦點名單　各加入一隻股份

摩根士丹利調整亞太區新興市場股市焦點策略名單，中港焦點名單加入晶盛機電（深：300316），亞太區（日本除外）焦點名單加入紫金礦業 （02899） ，剔出中天科技（滬：600522）。

大摩：紫金股價背後有5大推動力

大摩解釋，該行行業分析師認為紫金股價潛在升幅約34%，背後有5大推動力：（1）即使現時全球銅庫存偏低，但現時銅價反映環球宏觀經濟相當悲觀的前景；（2）中國電網投資及新能源建設均需要使用銅，而房地產動工持續灰復及逐步開關都會刺激銅需求。

（3）紫金逾50%毛利來自銅業務，對中國潛在開關及宏觀經濟復甦的敏感度高；（4）紫金預期2023年銅產量可增長逾10%，主要來自Kamoa及Timok項目；（5）近日併購項目為未來黃金產量增加及接觸新金屬領域作好部署，如鋰及鉬。

至於將晶盛機電加入中港焦點名單，主要由於公司業務擴展至先進設備及材料領域，可實現可持續及穩健增長，而作為領先太陽能晶體渦爐製造商，晶盛機電已擴展至更多太陽能設備及半晶圓設備的供應，料會加速半導體本土化，預期晶盛機電明年經常性利潤按年增長46%。

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編輯：陳韻妍

港股 投資推介 A股 潛在升幅 太陽能 晶盛機電（深：300316） 大行報告 中國 紫金礦業（02899） 中天科技（滬：600522）

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