▲ 【內房危機】恒大75億人幣出售深圳灣總部地皮 另獲高院押後清盤聆訊

有內媒指，中國恒大 （03333） 近日成功轉讓原恒大總部地皮，由興業信託旗下「深圳市安和一號房地產開發有限公司」以底價約75.4億元（人民幣，下同）接手。另外，香港高等法院據報批准中國恒大清盤聆訊的延期申請，進一步延至2023年3月20日。

報道引述深圳公共資源交易中心公佈的最新信息顯示，位於深圳灣超級總部基地的原恒大總部地皮「T208-0054」成功轉讓，由深圳市安和一號房地產開發有限公司以底價約75.4億元競得。

興業信託接手 恒大原以56億競得

工商資料顯示，「深圳市安和一號房地產開發有限公司」由興業信託持股98%，深圳恆嶼實業發展有限公司持股1%，深圳安居建業投資運營有限公司持股1%。報道提到，安居建業是由人才安居集團、萬科集團、深業集團、特區建工集團共同出資成立，分別持股達40%、20%、20%、20%，總註冊資本達20億元。

報道引述消息人士表示，恒大超級總部地塊的交易並非一般的出售，而是一項複雜的不良資產處置。報道指，該地皮原由恒大於2017年12月以55.52億元價格競得，原計劃打造為恒大超級總部，該地皮佔地面積10376.82平方米，項目產權為抵押狀態，該地皮建設項目自2021年9月開始停工，項目基坑樁基礎已完成。

肖恩：高院裁決符合預期 繼續推進「保交樓」

另外，恒大行政總裁、執行董事肖恩接受回媒採訪時表示，高等法院最新裁決結果符合預期，也進一步堅定了信心。肖恩稱，接下來恒大將在風險化解委員會的支持指導下，協調匯集一切資源，直面困難、解決問題。

肖恩提到，集團和各業務板塊將全力保障「保交樓」等重點工作穩步有序推進，傾力維持新能源汽車、物業服務等板塊的生產運營，盡力探索對集團核心資產的高效處置和有效盤活。肖恩指，中國恒大及其顧問團隊也將繼續就境外債務重組方案的細節，緊鑼密鼓地與境外債權人進行深入、細緻的磋商。

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編輯：李哲毅

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