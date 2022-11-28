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【大行看法】瑞銀王宗豪：中國股市2023年告別冬天　MSCI中國明年盈利料增長約兩成

股市 11:22 2022/11/28

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【大行看法】瑞銀王宗豪：中國股市2023年告別冬天　MSCI中國明年盈利料增長約兩成

內地疫情再重燃，但瑞銀中國股票策略研究主管王宗豪仍預計，明年第二季度疫情限制將大幅放鬆，而受大宗商品價格下跌、經濟增長改善和資產減值減少的支撐，估計MSCI中國指數盈利將增長15%至20%，「中國股市2023年告別冬天」。

「考慮到MSCI中國目前動態市盈率約9.8倍，假設有關指數多輪反彈回歸歷史均值，預計或會推動市場總回報率達到25%至30%。」

王宗豪對明年中資股持樂觀態度，看好食飲、動力電池供應鏈和運動服飾，也看好白家電和休閒行業。

汪濤：明年第二季內地經濟開始大幅反彈

另外，中國人民銀行上周五降準25點子，瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤指，降準符合市場預期，有助保持流動性合理充裕並降低實際融資成本，而隨本次及未來存款準備金率和存款利率進一步下調，未來幾個月有可能觸發LPR小幅下調5至10點子，進而降低實體經濟的實際融資成本。

汪濤預期，預計貨幣和信貸政策支持繼續加碼穩增長，該行依然預計今年四季度和明年第一季經濟增長動能可能持續乏力，明年第二季才有可能開始大幅反彈。

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編輯：陳韻妍

港股 大行報告 中國市場 貨幣政策 汪濤 降準 LPR 經濟 瑞銀 股票

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