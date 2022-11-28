【小米新機】小米13系列周四亮相　官方搶先公開屏幕規格

▲ 小米宣布，將於周四（12月1日）舉行新品發布會，屆時搭載高通新芯片的小米13系列，將正式登場。

小米（Xiaomi）董事長雷軍日前在高通發表Snapdragon 8 Gen 2旗艦處理器後就透露，小米新旗艦全系列將搭載相關芯片，並預告快將登場。不到半個月，小米終正式宣布，將於周四（12月1日）舉行新品發布會，屆時搭載高通新芯片的小米13系列，將正式登場。

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小米於官方微博表示，將於12月1日晚上七時，召開新品發布會，推出小米13和小米13 Pro手機。與此同時，小米也在微博率先公開小米13系列的屏幕規格以及機身設計，其中小米13採用直角直邊設計，小米13 Pro則繼續延續曲面設計。

▲ 小米13採用直角直邊設計，小米13 Pro則繼續延續曲面設計。（小米微博圖片）

屏幕方面，小米表示小米13將邊框收窄至1.61mm，比iPhone 14 Pro的2.1mm還要窄，而且也會配合上四等邊的效果。而綜合過往外媒報道指出，小米13搭載6.26吋OLED平面屏幕，而 Xiaomi 13 Pro則搭載6.7吋2K E6曲面屏幕。

此外，根據數碼閒聊站微博的爆料， 小米13系列的相機系統也會升級，除搭載與LEICA合作的相機， 小米13Pro 部分還採用1吋的感光元件。

小米官方也提及，是次新品發布會除了有小米13系列外，全新一代的MIUI 14系統也將同時發布，另外同場還有小米Buds 4耳機。

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責任編輯：曾曉汶

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