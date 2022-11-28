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【世界盃2022】比利時爆冷不敵摩洛哥 布魯塞爾爆發示威多人被捕

環球社會熱點 11:32 2022/11/28

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比利時在周日（27日）舉行小組賽中，爆冷以2比0敗予摩洛哥。比利時球迷不滿賽果，並在首都布魯塞爾舉行示威，有人在市中心縱火及投擲磚塊。比利時當局警方需出動水炮車驅散人群，目前尚未清楚被捕人數。鄰國荷蘭亦爆發示威，當地警察指需出動防暴警察應對。

波蘭世界盃神鋒一入波 沙特球迷即除衫「倒戈」 【下一頁】

布魯塞爾（Brussels）市中心周日晚上爆發示威，數十人在市中心縱火焚燒汽車及電動滑板車，亦曾投擲磚塊。當地警方發言人Ilse Van de Keere表示，一人面部受傷。布魯塞爾市長Philippe Close敦促民眾遠離市中心，指當局正努力維持秩序。

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應警方要求，騷亂期間布魯塞爾火車及電車交通一度中斷。當局亦封鎖市中心部分地區，並利用水炮車及催淚彈驅散人群。《德國之聲》報道指，警方最少拘捕逾10人，比利時人口最多的城市安特衛普（Antwerp）及東部城市列日（Liege） 亦有人示威。

法國球星魅力沒法擋 伊萬卡一家「集郵」 【下一頁】

由於摩洛哥在荷蘭擁有大批支持者，摩洛哥球員Hakim Ziyech更出生於荷蘭。摩洛哥獲勝後當地各城市亦有慶祝活動，大量人在街道上揮著摩洛哥國旗。但阿姆斯特丹的慶祝其後失控，西部的摩洛哥社群爆發騷亂。荷蘭警方指，當地民眾因為放煙花而導致火災，聚集人群約有500人。

荷蘭官員表示，除阿姆斯特丹外，海牙及鹿特丹亦有發生騷亂，最少一輛汽車被焚。三地政府都有出動防暴警察應對，鹿特丹警方指示威民眾向警察投擲煙花及玻璃，而海牙警方發言人則強調，警方正確保所有人能安全離開。

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責任編輯：李俊儀

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