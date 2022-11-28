【富士康】富士康向鄭州廠房員工每月發放最多1.3萬元人民幣激勵　蘋果據報失去600萬部iPhone Pro產量

▲ 【富士康】富士康向鄭州現有員工每月發放最多1.3萬元人民幣激勵 拼命復產

富士康公布，經過一個月的防疫措施及上周的動盪後，將向鄭州工廠現有員工提供最高每月13000元人民幣下同的激勵，希望藉此維持這家全球最大iPhone工廠運營所需的員工水平。蘋果（美：AAPL）表示，正在與富士康密切合作以恢復營運，兩家公司都表示會致力於確保員工安全。

據富士康周末發布的通知，在11月1日之前入職的全職員工，在今年12月和明年1月可獲得每月最高13,000元的激勵。

富士康上周向選擇離職的員工提供了類似規模的遣散費，主要是為了引導參與了暴力抗議的新進員工離職。

外電：蘋果今年或失600萬iPhone Pro系列產量

彭博引述消息指，鄭州廠房作為全球最大iPhone組裝基地，連月動盪可能令有經驗員工出走，蘋果今年iPhone Pro產量減少近600萬部，若當地封控措施持續，將令產量進一步下跌。蘋果較早時已將iPhone總產量由9000萬部下調至8700萬部。

消息指，蘋果、富士康過去兩周重新估算鄭州廠房產量缺口，即使預期今年產量下跌，但目前仍有信心2023年彌補所失產量。

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編輯：陳韻妍