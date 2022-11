【FTX爆煲】巴哈馬：將FTX崩盤歸咎當地是「過度簡化」　李顯龍本周國會解釋淡馬錫撇帳

虛擬加密貨幣交易所FTX宣布破產後,行業監管再度成為話題。巴哈馬總檢察長Ryan Pinder周日(27日)表示,當局仍在積極及持續對FTX進行民事和刑事调查。Pinder強調:「FTX總部位於巴哈馬,但任何試圖將整場FTX崩潰歸咎於巴哈馬,都是『嚴重過度簡化』事實」。

巴哈馬警方在11月中旬表示,政府人員正在調查FTX是否存在任何犯罪或不當行為。Pinder最新表示,巴哈馬證券委員會、金融情報部門及警方金融犯罪部門將繼續調查有關 FTX 破產危機的情況,以及FTX任何可能違反巴哈馬法律的行為。

Pinder又為巴哈馬的監管制度辯護,稱其證券委員會透過強大的法律框架迅速採取行動。巴哈馬證券監管機構已吊銷 FTX Digital 牌照,並在美國破產案開庭的前一天啟動FTX非自願清算程序。

另外,新加坡國營投資公司淡馬錫宣布,將投資在FTX的2.75億美元全額撇帳,據外電報道,新加坡總理李顯龍、副總理黃循財本周將面對國會質詢,回應淡馬錫撇帳和當地散戶損失事件。

淡馬錫總裁、李顯龍太太何晶周末在社交平台坦言,在FTX失利讓公司蒙羞,她稱:

投資在一家沒有成年人監督、管理不善的公司而蒙受損失,如同向我們的臉擲上雞蛋

a loss in what may turn out to be a badly managed company without adult supervision is egg on our face.