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【FTX爆煲】巴哈馬：將FTX崩盤歸咎當地是「過度簡化」　李顯龍本周國會解釋淡馬錫撇帳

股市 15:55 2022/11/28

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【FTX爆煲】巴哈馬總檢察長：若將FTX崩盤歸咎當地是「嚴重過度簡化事實」

虛擬加密貨幣交易所FTX宣布破產後，行業監管再度成為話題。巴哈馬總檢察長Ryan Pinder周日（27日）表示，當局仍在積極及持續對FTX進行民事和刑事调查。Pinder強調：「FTX總部位於巴哈馬，但任何試圖將整場FTX崩潰歸咎於巴哈馬，都是『嚴重過度簡化』事實」。

巴哈馬警方在11月中旬表示，政府人員正在調查FTX是否存在任何犯罪或不當行為。Pinder最新表示，巴哈馬證券委員會、金融情報部門及警方金融犯罪部門將繼續調查有關 FTX 破產危機的情況，以及FTX任何可能違反巴哈馬法律的行為。

Pinder又為巴哈馬的監管制度辯護，稱其證券委員會透過強大的法律框架迅速採取行動。巴哈馬證券監管機構已吊銷 FTX Digital 牌照，並在美國破產案開庭的前一天啟動FTX非自願清算程序。

李顯龍本周回應質詢　何晶認淡馬錫投資FTX蒙羞

另外，新加坡國營投資公司淡馬錫宣布，將投資在FTX的2.75億美元全額撇帳，據外電報道，新加坡總理李顯龍、副總理黃循財本周將面對國會質詢，回應淡馬錫撇帳和當地散戶損失事件。

淡馬錫總裁、李顯龍太太何晶周末在社交平台坦言，在FTX失利讓公司蒙羞，她稱：

投資在一家沒有成年人監督、管理不善的公司而蒙受損失，如同向我們的臉擲上雞蛋

a loss in what may turn out to be a badly managed company without adult supervision is egg on our face.

何晶也補充，淡馬錫投資領域廣泛，部分最佳表現的投資是憑逆向投資（contrarian）得來。淡馬錫自撇帳以來，多次在網站解釋過往盡職審查工作，包括有要求FTX交代與「炒房」Alameda之間的分隔、相互協議。

星金管局警告：任何平台買賣加密貨幣也很危險 牌照針對洗錢風險而非保護投資者，可見【下一頁】

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編輯：李哲毅

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