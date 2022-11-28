【FTX爆煲】巴哈馬：將FTX崩盤歸咎當地是「過度簡化」　李顯龍本周國會解釋淡馬錫撇帳

▲ 【FTX爆煲】巴哈馬總檢察長：若將FTX崩盤歸咎當地是「嚴重過度簡化事實」

虛擬加密貨幣交易所FTX宣布破產後，行業監管再度成為話題。巴哈馬總檢察長Ryan Pinder周日（27日）表示，當局仍在積極及持續對FTX進行民事和刑事调查。Pinder強調：「FTX總部位於巴哈馬，但任何試圖將整場FTX崩潰歸咎於巴哈馬，都是『嚴重過度簡化』事實」。

巴哈馬警方在11月中旬表示，政府人員正在調查FTX是否存在任何犯罪或不當行為。Pinder最新表示，巴哈馬證券委員會、金融情報部門及警方金融犯罪部門將繼續調查有關 FTX 破產危機的情況，以及FTX任何可能違反巴哈馬法律的行為。

Pinder又為巴哈馬的監管制度辯護，稱其證券委員會透過強大的法律框架迅速採取行動。巴哈馬證券監管機構已吊銷 FTX Digital 牌照，並在美國破產案開庭的前一天啟動FTX非自願清算程序。

李顯龍本周回應質詢 何晶認淡馬錫投資FTX蒙羞

另外，新加坡國營投資公司淡馬錫宣布，將投資在FTX的2.75億美元全額撇帳，據外電報道，新加坡總理李顯龍、副總理黃循財本周將面對國會質詢，回應淡馬錫撇帳和當地散戶損失事件。

淡馬錫總裁、李顯龍太太何晶周末在社交平台坦言，在FTX失利讓公司蒙羞，她稱：

投資在一家沒有成年人監督、管理不善的公司而蒙受損失，如同向我們的臉擲上雞蛋 a loss in what may turn out to be a badly managed company without adult supervision is egg on our face.

何晶也補充，淡馬錫投資領域廣泛，部分最佳表現的投資是憑逆向投資（contrarian）得來。淡馬錫自撇帳以來，多次在網站解釋過往盡職審查工作，包括有要求FTX交代與「炒房」Alameda之間的分隔、相互協議。

相關文章：

【FTX爆煲】最新發展：淡馬錫認輸逾21億、BlockFi告急、薯條哥被召美國國會作證、耶倫揚言加強監管（11月17日）

【FTX爆煲】最新發展：Cathie Wood稱比特幣可見100萬美元、國際證監籲加強監管、SBF下周出席論壇（11月24日）

【FTX爆煲】SBF向FTX員工發信致歉：抵押品價值急跌510億美元 惟零回應挪用客戶資金

編輯：李哲毅