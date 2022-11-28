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【FTX爆煲】巴哈馬總檢察長：若將FTX崩盤歸咎當地是「嚴重過度簡化事實」

股市 10:53 2022/11/28

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【FTX爆煲】巴哈馬總檢察長：若將FTX崩盤歸咎當地是「嚴重過度簡化事實」

虛擬加密貨幣交易所FTX宣布破產後，行業監管再度成為話題。巴哈馬總檢察長Ryan Pinder周日（27日）表示，當局仍在積極及持續對FTX進行民事和刑事调查。Pinder強調：「FTX總部位於巴哈馬，但任何試圖將整場FTX崩潰歸咎於巴哈馬，都是『嚴重過度簡化』事實」。

巴哈馬警方在11月中旬表示，政府人員正在調查FTX是否存在任何犯罪或不當行為。Pinder最新表示，巴哈馬證券委員會、金融情報部門及警方金融犯罪部門將繼續調查有關 FTX 破產危機的情況，以及FTX任何可能違反巴哈馬法律的行為。

Pinder又為巴哈馬的監管制度辯護，稱其證券委員會透過強大的法律框架迅速採取行動。巴哈馬證券監管機構已吊銷 FTX Digital 牌照，並在美國破產案開庭的前一天啟動FTX非自願清算程序。

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編輯：李哲毅

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