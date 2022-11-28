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意大利山泥傾瀉釀最少7死 包括1初生嬰及兩童

環球社會熱點 10:54 2022/11/28

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意大利度假勝地伊斯基亞島日前發生山泥傾瀉，導致多人死亡，包括嬰幼兒。另有數人仍下落不明，當局相信生還機會渺茫。意大利政府頒布法令，全力協助災民，包括撥款200萬歐元幫助救援。

意旅遊勝地山泥傾瀉 多人失蹤恐凶多吉少 【下一頁】

南部旅遊勝地伊斯基亞島（Island of Ischia）於上周六（26日）突然發生山泥傾瀉，當地官員指造成最少7人死亡，包括1名初生嬰兒及兩名兒童。暫時仍有5人失蹤，估計凶多吉少。現時不少救援人員趕往當地協助，潛水員正搜索鄰近海域。

據悉，因前晚突如其來的暴雨引發山泥傾瀉，官員指當地曾在6小時錄得126毫米降雨量，為近20年來最強暴雨。現場照片及影片可見，不少建築被泥土掩埋，多架車輛被沖入海中，當地街道滿是泥濘。有當地居民形容，事件猶如夾雜雨水及泥土的瀑布。

有專家指出，伊斯基亞島上不少建築建於多山的危險區域，而且當地位處地震活躍帶，過往亦曾發生天災釀成人命傷亡。同時，島上人口密集，不少房屋屬違法建築，使居民面臨水浸及地震的嚴重威脅。

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約翰遜稱德法意不想理烏遭俄入侵 遭德國反駁（第二版） 【下一頁】

今次天災引發爭議，指摘不少政治人物多年來不肯正視違法建築的問題。伊斯基亞島所處的卡帕尼亞（Campania）首長Vincenzo De Luca表示，民眾不能夠再居住在危險地區，所有危險建築亦應拆除。

意大利政府周日（27日）舉行會議，並簽證法令全力支援伊斯基亞島及約230名獲疏散災民。法令中亦包括200萬歐元（約1,691萬港元）撥款，以及考慮讓當地民眾免稅至今年底。

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責任編輯：吳漢培

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