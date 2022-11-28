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【Twitter改革】Elon Musk稱收購Twitter後　新用戶註冊量創歷史新高

科技 11:00 2022/11/28

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由於Twitter虧損嚴重，Elon Musk揚言「Twitter破產並非不可能」。

馬斯克（Elon Musk）收購Twitter已有一個月，期間除進行大規模裁員外，平台服務的反覆改革也令不少用戶感到混亂。但Elon Musk就表示，自他收購Twitter以來，新用戶註冊量就創出歷史新高。

【Twitter亂局】Twitter推新認證方式　不同類型用戶設不同顏色剔號

Elon Musk指出，截至11月16日，在過去7天裡，Twitter每天增加200多萬新用戶，這與2021年同期相比，每日註冊人數增長達66%。此外，用戶活躍時間也達到歷史新高，截至11月15日，在過去7天裡，Twitter的用戶群平均每天活躍時間接近80億分鐘，較去年同期增長30%。

【Twitter亂局】Elon Musk宣布　部分Twitter用戶將解禁

由於Twitter虧損嚴重，Elon Musk揚言「Twitter破產並非不可能」。為使Twitter能度過危機，他更提出「Twitter必須在12至18個月內達到逾10億月度用戶」的目標，因此需要大幅提高註冊人數。惟截至現時為止，Twitter大約只有4.5億月度活躍用戶。

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責任編輯：陳卓賢

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