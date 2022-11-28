【港股市況】ATM跌1%至4%　濠賭股普遍造好、內房下挫　恒生指數早段曾跌逾700點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

內地疫情擴大令各省市收緊防控，北京、上海、廣州等地據報有民眾及學生示威，要求解除封控。美團 （03690） 績後跌逾5%，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 亦跌5%，濠賭股個別發展，永利 （01128） 逆市升近8%，恒指低開573點，開報17000點，科指跌4.5%，報3343點。

財經日誌︰

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

即市走勢︰

【10：31】金沙 （01928） 升幅擴大至4%，高見18.08元，銀娛 （00027） 轉升0.4%，高見43元。

【10：30】大市跌幅進一步收窄至500點內，報17086點，跌487點，科指跌3%，報3394點。

【10：16】濠賭股普遍逆市造好，金沙 （01928） 升逾2%，銀娛 （00027） 跌1%。永利 （01128） 升近一成，美高梅 （02282） 升逾8%，澳博 （00880） 、新濠 （00200） 升近4%。

【10：01】美團 （03690） 、騰訊 （00700） 跌幅收窄至逾1%，阿里巴巴 （09988） 跌逾4%。

【09：59】恒指跌幅略收窄至近600點，報16988點，跌584點，今早曾低見16833點，科指跌3.6%，報3373點。

【09：58】國美零售 （00493） 升幅擴大至一成，高見0.186元。

【09：49】平保 （02318） 跌逾7%，國壽 （02628） 跌5%，財險 （02328） 跌逾3%，太保 （02601） 跌6%。

【09：48】碧桂園 （02007） 跌幅擴大至一成。

【09：46】汽車股下跌，比亞迪 （01211） 、吉利 （00175） 、長汽 （02333） 跌4%，廣汽 （02238） 、華晨 （01114） 跌逾3%。造車新勢力方面，理想汽車 （02015） 跌近6%，蔚來 （09866） 、小鵬汽車 （09868） 跌5%。

【09：43】滙豐 （00005） 、中移動 （00941） 跌逾1%，友邦 （01299） 、港交所 （00388） 挫逾5%。

【09：38】阿里巴巴 （09988） 跌6%，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌逾3%。

【09：36】大市早段跌700點，恒指跌727點，報16846點，科指跌4.8%，報3331點。

【09：35】內房股下挫，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 跌逾4%，碧桂園 （02007） 、雅居樂 （03383） 跌逾8%，龍湖 （00960） 跌逾5%。

【09：35】港交所 （00388） 跌逾5%，低見271元。

【09：33】國美零售 （00493） 績造好，股價早段逆市升6%，高0.184元。

【09：22】美團 （03690） 績後跌逾5%，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 亦跌5%，濠賭股個別發展，永利 （01128） 逆市升近8%，恒指低開573點，開報17000點，科指跌4.5%，報3343點。

【09：13】期指低開471點，開報17100點。

【09：00】【大行看法】元宇林嘉麒：港股期指結算前呈橫行格局 傳統中資股有憧憬空間

【08：30】【大行看法】光銀林樵基：憧憬中央政策強化經濟 港股伺機再破萬八關

【08：26】恒指黑期跌約350點，報17203點，道指期貨跌90點，報34266點。

【08：14】【中國降準】分析︰人行降準時間符合惟幅度較小 料明年維持逐步寬鬆立場、將再降準50個基點

【08：00】【大行看法】摩通資管周奐彤：料大市短期現橫行格局 內房股銷售未改善宜審慎

【07：45】【新股IPO】360數科超額認購近1.5倍 一手中籤率70%（附分配結果連結）

【07：45】美團 （03690） 績勝預期，美團ADR折合報136.09元，較港收市價低0.51元或0.4%。

【美團3690】美團第3季按年扭虧為盈 經調整淨利35.3億元人民幣遠勝預期

【美團3690】王興：香港是美團擴張的試驗場 將與騰訊大股東Naspers發起對話

【07：45】港股ADR收報17484點，跌88點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報46.46元，較港收市價高0.46元或1%。騰訊 （00700） ADR折合報270.29元，較港收市價低2.71元或1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報73.77元，較港收市價低0.98元或1.3%。

更多港股ADR及中概股報價︰

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【07：30】美股上周五半日市，美股開市個別發展，道指最多曾升192點，納指一度跌0.7%。道指收報34347點，升152點或0.45%；納指報11226點，跌58點或0.52%；標指報4026點，跌1點或0.03%。

即睇美股收市︰

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

責任編輯︰梁浩碩