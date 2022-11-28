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【港股市況】濠賭股逆市造好、金沙升半成　美團績後反覆向好　恒生指數午後初段跌逾300點（不斷更新）

股市 13:32 2022/11/28

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港股市況不斷更新

港股半日跌逾300點。內地疫情擴大令各省市收緊防控，北京、上海、廣州等地據報有民眾及學生示威，要求解除封控。美團 （03690） 績後低開倒升0.7%，阿里巴巴 （09988） 跌逾3%，騰訊 （00700） 跌近2%。濠賭股逆市造好，金沙 （01928） 升逾5%，銀娛 （00027） 升0.5%。永利 （01128） 升近16%，美高梅 （02282） 升近12%，澳博 （00880） 升6%，新濠 （00200） 升8%。恒指低開573點，開市後曾跌739點，低見16833點，其後跌幅收窄，恒生指數半日跌348點，報17225點，成交707億元。科指跌2.3%，報3420點。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【13：32】新東方在綫 （01797） 挫近一成，低見35.3元。

【13：31】銀娛 （00027） 再度轉跌0.8%，金沙 （01928） 升逾4%。

【13：17】【內房危機】旭輝控股：接獲清盤呈請但已同意撤回　股價回吐7%

【13：15】內地餐飲股逆市造好，海底撈 （06862） 升逾4%，呷哺呷哺 （00520） 、九毛九 （09922） 升約6%。

【13：07】大市跌幅擴大至400點，報17161點，跌411點，科指跌2.9%，報3399點。

【13：05】美團 （03690） 午後再度轉跌，股價最新跌0.2%，報136.3元，今早曾高見140.7元。

【13：03】國泰 （00293） 逆市升3%，高見7.63元。摩根士丹利最新投資戰術報告預期，國泰航空股價於未來60日有70%至80%機會率跑贏大市。

【13：01】港股午後初段跌約367點，報17206點，科指跌2.5%，報3413點。

【12：49】【大行報告】大摩看好國泰航空未來60日高機率跑贏大市

【石Sir一周前瞻及異動股】友邦保險、中國神華、永利澳門

【12：28】【業績｜餐飲股】大家樂半年多賺34%、中期息維持10仙　下半財年審慎樂觀

【12：26】【港元拆息】1個月HIBOR續見4.1厘、再創14年高　滙豐預告加P壓力

【12：18】【恒生科指】港交所推恒生科指期貨期權　豁免6個月證監會徵費

【12：03】【新股IPO】鋁合金汽輪製造商步陽國通過上市聆訊

【12：00】恒生指數半日跌348點，報17225點，成交707億元。科指跌2.3%，報3420點。美團 （03690） 績後低開倒升0.7%，阿里巴巴 （09988） 跌逾3%，騰訊 （00700） 跌近2%。濠賭股逆市造好，金沙 （01928） 升逾5%，銀娛 （00027） 升0.5%。永利 （01128） 升近16%，美高梅 （02282） 升近12%，澳博 （00880） 升6%，新濠 （00200） 升8%。

【11：53】【大行報告】大摩調整中港股票及亞太區股票焦點名單　各加入一隻股份

【11：44】美團 （03690） 升幅收窄至0.3%，阿里巴巴 （09988） 跌逾3%，騰訊 （00700） 跌近2%。

【11：37】恒指中午收市前，跌約360點，報17212點，科指跌2.5%，報3413點。

【11：30】內地股市半日向下，上證跌1%，深證跌近1.1%，創業板指跌1.1%。

【11：30】【內房危機】恒大75億人幣出售深圳灣總部地皮　另獲高院押後清盤聆訊

【11：28】南南資源 （01229） 抽升19%，高見0.39元，成交386萬元。

【11：24】【電動車】理想汽車延期交付L8、L9個別車款　股價曾跌7%

【11：24】【大行看法】瑞銀王宗豪：中國股市2023年告別冬天　MSCI中國明年盈利料增長約兩成

【11：07】濠賭股中，以永利 （01128） 股價表現最好，最新升逾16%，高見5.17元。

【11：03】【富士康】富士康向鄭州現有員工每月發放最多1.3萬元人民幣激勵　拼命復產

【10：59】美團 （03690） 升幅擴大至逾2%，高見140.3元，大市跌幅收窄至300點內，報17287點，跌285點，科指跌1.4%，報3450點。

【10：45】美團 （03690） 率先轉升0.7%，高見137.7元。

【10：43】翠華 （01314） 中期純利約4087萬元，相對去年同期虧損3043萬元，翠華股價跌逾7%，低見0.19元，僅涉2宗成交。

【10：41】恒指跌約397點，報17175點，科指跌2.2%，報3424點。

【10：37】美團 （03690） 跌幅收窄至0.2%，高見136.5元。

【10：31】金沙 （01928） 升幅擴大至4%，高見18.08元，銀娛 （00027） 轉升0.4%，高見43元。

【10：30】大市跌幅進一步收窄至500點內，報17086點，跌487點，科指跌3%，報3394點。

【10：16】濠賭股普遍逆市造好，金沙 （01928） 升逾2%，銀娛 （00027） 跌1%。永利 （01128） 升近一成，美高梅 （02282） 升逾8%，澳博 （00880） 、新濠 （00200） 升近4%。

【10：01】美團 （03690） 、騰訊 （00700） 跌幅收窄至逾1%，阿里巴巴 （09988） 跌逾4%。

【09：59】恒指跌幅略收窄至近600點，報16988點，跌584點，今早曾低見16833點，科指跌3.6%，報3373點。

【09：58】國美零售 （00493） 升幅擴大至一成，高見0.186元。

【09：49】平保 （02318） 跌逾7%，國壽 （02628） 跌5%，財險 （02328） 跌逾3%，太保 （02601） 跌6%。

【09：48】碧桂園 （02007） 跌幅擴大至一成。

【09：46】汽車股下跌，比亞迪 （01211） 、吉利 （00175） 、長汽 （02333） 跌4%，廣汽 （02238） 、華晨 （01114） 跌逾3%。造車新勢力方面，理想汽車 （02015） 跌近6%，蔚來 （09866） 、小鵬汽車 （09868） 跌5%。

【09：43】滙豐 （00005） 、中移動 （00941） 跌逾1%，友邦 （01299） 、港交所 （00388） 挫逾5%。

【09：38】阿里巴巴 （09988） 跌6%，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌逾3%。

【09：36】大市早段跌700點，恒指跌727點，報16846點，科指跌4.8%，報3331點。

【09：35】內房股下挫，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 跌逾4%，碧桂園 （02007） 、雅居樂 （03383） 跌逾8%，龍湖 （00960） 跌逾5%。

【09：35】港交所 （00388） 跌逾5%，低見271元。

【09：33】國美零售 （00493） 績造好，股價早段逆市升6%，高0.184元。

【09：22】美團 （03690） 績後跌逾5%，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 亦跌5%，濠賭股個別發展，永利 （01128） 逆市升近8%，恒指低開573點，開報17000點，科指跌4.5%，報3343點。

【09：13】期指低開471點，開報17100點。

【09：00】【大行看法】元宇林嘉麒：港股期指結算前呈橫行格局　傳統中資股有憧憬空間

【08：30】【大行看法】光銀林樵基：憧憬中央政策強化經濟　港股伺機再破萬八關

【08：26】恒指黑期跌約350點，報17203點，道指期貨跌90點，報34266點。

【08：14】【中國降準】分析︰人行降準時間符合惟幅度較小　料明年維持逐步寬鬆立場、將再降準50個基點

【08：00】【大行看法】摩通資管周奐彤：料大市短期現橫行格局　內房股銷售未改善宜審慎

【07：45】【新股IPO】360數科超額認購近1.5倍　一手中籤率70%（附分配結果連結）

【07：45】美團 （03690） 績勝預期，美團ADR折合報136.09元，較港收市價低0.51元或0.4%。

【美團3690】美團第3季按年扭虧為盈　經調整淨利35.3億元人民幣遠勝預期

【美團3690】王興：香港是美團擴張的試驗場　將與騰訊大股東Naspers發起對話

【07：45】港股ADR收報17484點，跌88點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報46.46元，較港收市價高0.46元或1%。騰訊 （00700） ADR折合報270.29元，較港收市價低2.71元或1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報73.77元，較港收市價低0.98元或1.3%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美股上周五半日市，美股開市個別發展，道指最多曾升192點，納指一度跌0.7%。道指收報34347點，升152點或0.45%；納指報11226點，跌58點或0.52%；標指報4026點，跌1點或0.03%。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【港股夜期+ADR】恒指夜期收市跌95點　滙豐ADR再高1%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股

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