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【港股市況】恒指黑期跌約350點、道指期貨跌90點　阿里巴巴、騰訊ADR較港低1%（不斷更新）

股市 09:03 2022/11/28

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港股市況不斷更新

港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料低開88點，恒指料開報17484點。滙豐 （00005） ADR折合報46.46元，較港收市價高0.46元或1%。騰訊 （00700） ADR折合報270.29元，較港收市價低2.71元或1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報73.77元，較港收市價低0.98元或1.3%。美團 （03690） 績勝預期，美團ADR折合報136.09元，較港收市價低0.51元或0.4%。

財經日誌︰

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    +8
    +7

即市走勢︰

【09：00】【大行看法】元宇林嘉麒：港股期指結算前呈橫行格局　傳統中資股有憧憬空間

【08：30】【大行看法】光銀林樵基：憧憬中央政策強化經濟　港股伺機再破萬八關

【08：26】恒指黑期跌約350點，報17203點，道指期貨跌90點，報34266點。

【08：14】【中國降準】分析︰人行降準時間符合惟幅度較小　料明年維持逐步寬鬆立場、將再降準50個基點

【08：00】【大行看法】摩通資管周奐彤：料大市短期現橫行格局　內房股銷售未改善宜審慎

【07：45】【新股IPO】360數科超額認購近1.5倍　一手中籤率70%（附分配結果連結）

【07：45】美團 （03690） 績勝預期，美團ADR折合報136.09元，較港收市價低0.51元或0.4%。

【美團3690】美團第3季按年扭虧為盈　經調整淨利35.3億元人民幣遠勝預期

【美團3690】王興：香港是美團擴張的試驗場　將與騰訊大股東Naspers發起對話

【07：45】港股ADR收報17484點，跌88點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報46.46元，較港收市價高0.46元或1%。騰訊 （00700） ADR折合報270.29元，較港收市價低2.71元或1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報73.77元，較港收市價低0.98元或1.3%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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    +5
    +4

【07：30】美股上周五半日市，美股開市個別發展，道指最多曾升192點，納指一度跌0.7%。道指收報34347點，升152點或0.45%；納指報11226點，跌58點或0.52%；標指報4026點，跌1點或0.03%。

即睇美股收市︰

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    +7
    +6

港股上日市況，詳情請看︰【港股夜期+ADR】恒指夜期收市跌95點　滙豐ADR再高1%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股

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