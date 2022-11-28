▲ 【中國降準】分析︰人行降準時間符合惟幅度較小 料明年維持逐步寬鬆立場、將再降準50個基點

人行上周五後市後公布決定於12月5日下調金融機構存款存備金率0.25厘，將釋放資金約5000億元人民幣。分析預計，人行2023年將維持逐步寬鬆的立場，展望明年將再降準50個基點。

【中國降準】人行全面降準0.25厘、12月5日生效 料可釋放長期資金約5000億人幣 中信：或引導LPR報價下行

彭博經濟研究表示，降準時間符合預期，但降準幅度較小，如果銀行在未來幾個月將這部分額外資金投入使用，應有助於抵禦新冠疫情擴大和全球經濟放緩給經濟帶來的日益上升的壓力。

彭博經濟研究指，近數周的高頻數據顯示實施進一步刺激的緊迫性增加，此前10月份數據顯示經濟廣泛疲軟，認為鑒於疫情激增導致對活動實施新的限制，同時全球經濟成長放緩，經濟所面對的環境並不輕鬆，預計人行明年將維持逐步寬鬆的立場。

彭博經濟研究預計人行明年將再降準50個基點，還可能將1年期中期借貸便利利率下調20個基點，認為人行會分兩次採取行動，第一次會在2023年第一季度降息10個基點。

【中國降準】高盛：疫情反彈將令政策保持寬鬆 後續關注內房銷售是否反彈 一文看清投資界對中國降準看法

責任編輯︰梁浩碩