【石油巨企】沙特阿美旗下煉油企業透過IPO籌集13億美元

▲ 【石油巨企】沙特阿美旗下煉油企業IPO 擬籌集約13億美元

全球最大油企、沙特阿拉伯國營油企沙特阿美（Saudi Aramco）旗下的煉油企業沙特阿美基礎油公司（Luberef）將通過IPO融資13.2億美元，發行價定在每股22里亞爾（5.8美元）。

Luberef將通過此次IPO發行5000萬股股票，佔29.65%股權。

早前，Luberef委聘SNB Capital、花旗（美：C）、滙豐 （00005） 和摩根士丹利（美：MS）等投行協助完成在本土市場IPO，計劃出售近 30% 的股份。

據招股說明書表示，機構投資者認購期於12月4日開始，爲期6日，個人投資者的認購期從12月14日起兩日，而最終分配公告將不遲於12月22日公布。

彭博引述消息報道，Luberef目前由沙特阿美擁有70%的股份，其餘則由當地私募股權公司 Jadwa Investment 持有。Jadwa擬出售其在沙特阿美基礎油的股份，而沙特阿美則保留其股份。

沙特阿拉伯資本市場管理局已於24日批准Luberef的IPO計劃。

美國油企埃克森美孚（美：XOM）於1978年投資該煉油廠，其後於2007年向Jadwa 手中出售沙特阿美基礎油的股權。

沙特阿美基礎油在沙特工業城市吉達 （Jeddah）和延布（Yanbu）開展煉油業務，主要生產各種基礎油和副產品，包括瀝青、船用重油和石油，主要銷往中東、北非和印度，同時亦銷往亞洲、美洲和歐洲。

相關文章：

【石油巨企】沙特阿美上季淨利潤勁升9成創上市新高 CEO：未來10年石油需求續增

【新股IPO】陳茂波：港交所正尋求沙特阿美赴港上市

【開市追揸沽】人行降準利好港股？ 澳門賭牌揭盅賭股前景點睇？

編輯：伍鍵文