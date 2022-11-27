  • 24°C
香港時間 : 20221127日 (週日) 22:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行看法】元宇林嘉麒：港股期指結算前呈橫行格局　傳統中資股有憧憬空間

股市 09:00 2022/11/27

分享：

分享：

上周市況反覆偏軟，成交更縮減至不足1000億元，元宇證券基金投資總監林嘉麒，周二（29日）為期指結算日，在11月累積升幅不少的情況下，指數難望挑戰更高水平，會在現水平先行整固，20天綫17000點關口會是支持位，待更多數據公布後才有更明確方向。

內房股估值仍然被低估

林嘉麒指，近期傳統中資類股份資金流強勁，包括中資電訊股等股價表現向好，相信與中證監主席易會滿早前提到國企股估值有重估空間的言論有關，而且南水北上近日亦明顯活躍，故可以對這些中資股有憧憬。

人民銀行全面降準0.25厘，料可釋放約5000億元人民幣長期資金，他認為政策利好將令內房股回調機會變得愈來愈細，又指從中線角度分析，物管和內房由高位回落不少，現時估值仍然被低估。

科技股有接近見底空間，要睇聯儲局個邊，議息會議紀錄，仍有息率上升，終端利率情況，係就係放慢加息，如果最終利率仍會好高，升至6厘，7厘，都係會沽貨，業績今次靠削開支，以前係睇收入增長，現時靠慳個隻，除左bli同快手，騰訊阿里京東top line增長唔快，內地收入有明顯增長。短綫係18500點，以12月，過去幾個月大市波動大，數多1500點唔過份，今年目標會先定在19000點。

相關文章：

【大行看法】光銀林樵基：憧憬中央政策強化經濟　港股伺機再破萬八關

【大行看法】摩通資管周奐彤：料大市短期現橫行格局　內房股銷售未改善宜審慎

編輯：葉志偉

港股 恒生指數 中資電訊股 議息 美國聯儲局

上一篇文章

【MPF】積金局劉麥嘉軒：強積金處「青年」發展階段　毋須過分憂慮市況波動
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【澳門賭牌】澳門賭牌結果揭盅、雲頂出局　現有6大牌主「冧莊」、美高梅最高分（第三版）
【澳門賭牌】澳門賭牌結果揭盅、雲頂出局　現有6大牌主「冧莊」、美高梅最高分（第三版）
【世界盃賽果】日本0比1落敗哥斯達黎加　一文看清世界盃賽果
【世界盃賽果】日本0比1落敗哥斯達黎加　一文看清世界盃賽果
【中國降準】高盛：疫情反彈將令政策保持寬鬆　後續關注內房銷售是否反彈　一文看清投資界對中國降準看法
【中國降準】高盛：疫情反彈將令政策保持寬鬆　後續關注內房銷售是否反彈　一文看清投資界對中國降準看法
【美股收市】曼聯一周股價累升63%　沙特表態競投曼聯　罕有首登廿大成交榜　成美股半日市焦點（不斷更新）
【美股收市】曼聯一周股價累升63%　沙特表態競投曼聯　罕有首登廿大成交榜　成美股半日市焦點（不斷更新）
【國泰293】香港快運明年3月運力恢復至疫情前　較國泰快逾年半、候任CEO林紹波解釋關鍵差別（第二版）
【國泰293】香港快運明年3月運力恢復至疫情前　較國泰快逾年半、候任CEO林紹波解釋關鍵差別（第二版）
【港股夜期+ADR】恒指夜期收市跌95點　滙豐ADR再高1%（不斷更新）
【港股夜期+ADR】恒指夜期收市跌95點　滙豐ADR再高1%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款