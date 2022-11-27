【大行看法】元宇林嘉麒：港股期指結算前呈橫行格局　傳統中資股有憧憬空間

上周市況反覆偏軟，成交更縮減至不足1000億元，元宇證券基金投資總監林嘉麒，周二（29日）為期指結算日，在11月累積升幅不少的情況下，指數難望挑戰更高水平，會在現水平先行整固，20天綫17000點關口會是支持位，待更多數據公布後才有更明確方向。

內房股估值仍然被低估

林嘉麒指，近期傳統中資類股份資金流強勁，包括中資電訊股等股價表現向好，相信與中證監主席易會滿早前提到國企股估值有重估空間的言論有關，而且南水北上近日亦明顯活躍，故可以對這些中資股有憧憬。

人民銀行全面降準0.25厘，料可釋放約5000億元人民幣長期資金，他認為政策利好將令內房股回調機會變得愈來愈細，又指從中線角度分析，物管和內房由高位回落不少，現時估值仍然被低估。

科技股有接近見底空間，要睇聯儲局個邊，議息會議紀錄，仍有息率上升，終端利率情況，係就係放慢加息，如果最終利率仍會好高，升至6厘，7厘，都係會沽貨，業績今次靠削開支，以前係睇收入增長，現時靠慳個隻，除左bli同快手，騰訊阿里京東top line增長唔快，內地收入有明顯增長。短綫係18500點，以12月，過去幾個月大市波動大，數多1500點唔過份，今年目標會先定在19000點。

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編輯：葉志偉