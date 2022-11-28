【大行看法】光銀林樵基：憧憬中央政策強化經濟　港股伺機再破萬八關

中美本周將有多項經濟數據公布，光銀國際董事總經理林樵基認為美國聯儲局上周公布的會議紀錄未見驚喜，故本周中國的製造業PMI和美國的經濟數據就變得更為重要，縱使近期成交縮減氣氛偏淡，但對下月大市走勢看法仍然正面。

降準有利內房及金融行業股份

林樵基指近期大型足球賽事舉行或令氣氛偏淡，但對12月市況看法正面，因為市場正憧憬中央政策會繼續強化，如降準就撑起內房及金融行業資金供應鏈，有助經濟穩定性，故相關行業股份短期可以看好。

至於每年12月舉行的中央經濟工作會議，他指該會議屬於宏觀政策方向，除非有對特定行業出台利好政策，否則難令大市出現炒作主題。

新經濟股受累減持陰霾

一直拉動大市的新經濟股，林樵基坦言板塊季績表現對辦，然而收入上升空間受累於經濟環境，但行業最壞時間已過，股價有見底迹象，唯一擔心的是重磅股有減持陰霾困擾，或抑制升勢。

他預期港股要到12月中旬美國議息過後，才有機會再次突破18000點關口，亦提醒投資者可留意美滙指數走勢，因美元弱對股市而言是利好訊號。

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編輯：葉志偉